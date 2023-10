Chez les Diables rouges, la réserve de backs est presque vide

Le sélectionneur national ne s’en était d’ailleurs pas caché au moment de justifier le choix d’aligner Arthur Theate, central de formation, à gauche. Ou de sélectionner Olivier Deman, alors ailier à vocation plus offensive du Cercle Bruges transféré entre-temps au Werder Brême, comme doublure.

Au sein de la Fédération belge de football, on est conscient de ce faible réservoir. Cela a d’ailleurs fait l’objet de réflexions menées avec les clubs pour tenter d’y remédier. Pour ainsi essayer d’éviter de devoir reconvertir des défenseurs centraux (comme Theate) ou des ailiers offensifs (comme le pauvre Saelemaekers, logiquement peu convaincant face à la Suède en mars). Voire de carrément songer à naturaliser des binationaux comme Roberto Martinez avait tenté de le faire en 2021 avec le latéral gauche Adrien Truffert – qui avait in fine opté pour la France – ou le Néerlandais Patrick Struijk, défenseur gaucher polyvalent.

Domenico Tedesco doit se creuser pour trouver des latéraux.

Déformation et désamour

Mais alors, pourquoi les purs latéraux sont-ils une denrée rare ? Un premier élément de réponse est à dépatouiller dans la formation. “Je ne dirais pas que c’est un poste oublié mais certainement moins médiatisée, et donc moins populaire chez les plus jeunes, affirme Christophe Dessy, ancien coordinateur de jeunes (Nancy, Standard, Charleroi…) et responsable de centre de formation (Guingamp, Lyon…), aujourd’hui en fonction chez les U17 d’Ajaccio. Les clubs axent généralement leur formation autour des profils plus offensifs plutôt que vers les défenseurs latéraux.”

guillement En détection, ça se complique quand on cherche un 2 ou à 5.

Ces dix dernières années, avant sa récente éviction, Thierry Siquet a travaillé avec les catégories des U15 aux U19 à la Fédération belge. Il confirme le constat : “Il y a certains manquements. En détection, que ce soit en Élites ou plus bas, on trouve des joueurs axiaux à la pelle. Mais ça se complique quand on cherche un 2 ou un 5. Il faut parfois faire du bricolage ou être imaginatif.”

Eric Deflandre, ici avec la Belgique contre la République tchèque en novembre 2001, était un back offensif pour son époque.

Existerait-il un désamour pour ce poste historiquement peu considéré ? “Non, tranche Eric Deflandre, ancienne référence au poste qui casse au passage le vieux cliché affirmant qu’on place les moins bons joueurs aux deux backs. Les évolutions tactiques et la participation grandissante des latéraux au jeu en font un poste plus apprécié et plus visible.”

Siquet abonde : “C’était peut-être un rôle moins attrayant il y a quelques années, mais qui peut aujourd’hui offrir beaucoup de liberté aux joueurs, selon l’animation décidée par l’entraîneur.”

Pas un problème belgo-belge

Cette légère pénurie n’est cependant pas un problème belgo-belge. En France, Didier Deschamps a fait du médian Eduardo Camavinga un latéral gauche. En Allemagne, Joshua Kimmich a régulièrement défendu à droite. On pourrait aussi pointer le repositionnement de Jesús Navas en sélection espagnole.

guillement Certains clubs paient très cher pour combler ce manque de latéraux

“En équipe nationale de jeunes, on a déjà vu des adversaires devoir opérer des remaniements défensifs lorsqu’un latéral droit ou gauche sortait du terrain, se souvient Thierry Siquet. Parfois, c’est un axial qui le remplaçait, preuve que le réservoir n’est pas plus fourni dans d’autres pays étrangers.”

Christophe Dessy travaille aujourd'hui à Ajaccio. ©Photo News

Dessy apporte un autre exemple : “La remarque vaut également dans les clubs. J’estime que certains paient très cher pour combler ce vide. Je pense à Benjamin Pavard que le Bayern Munich avait acheté plus de 35 millions d’euros en 2019, un prix disproportionné par rapport à ses qualités, selon moi.”

On peut pousser la réflexion avec Lucas Hernandez (80 millions €). À l’inverse, le cassage de tirelire du PSG pour Hakimi (60 M €), profil complet et donc rare, peut mieux se défendre.

Plus les mêmes attentes

Au-delà des paramètres formation et attrait, il faut évoquer les exigences à ce poste. Elles ont beaucoup évolué ces dernières années. Un chamboulement inhérent à la mutation idéologique d’entraîneurs davantage portés vers l’offensive, ainsi qu’à la recrudescence du schéma tactique à trois défenseurs centraux qui nécessitent souvent ces fameux “pistons”.

guillement C’est un poste délicat où il faut savoir défendre et attaquer.

“Précédemment, comme son nom l’indique, un défenseur latéral était surtout et avant tout un bon défenseur, rembobine Eric Deflandre, actuel adjoint au RFC Liège. Aujourd’hui, ces joueurs doivent aussi être capables de dédoubler et d’amener un soutien offensif.”

Selon l’ancien back droit du Club Bruges et de l’OL, il s’agit d’une évolution positive : “Il faut être polyvalent. À mon époque, j’aimais déjà monter et apporter des centres, mais c’était assez rare. Tous les latéraux n’avaient pas cet instinct ou cette qualité-là. C’était un bonus, là où c’est une obligation dans le football moderne.”

Thierry Siquet (ici à l'Euro U17) a travaillé dix ans pour la Fédération dans les équipes d'âge. ©BELGAIMAGE

L’utilisation d’un système à trois ou quatre défenseurs modifie forcément les missions des latéraux. “L’image du joueur qui ne fait que défendre est souvent tronquée de nos jours, ajoute Siquet. C’est un poste délicat où il faut savoir défendre et attaquer, sentir les coups…” Un poste devenu essentiel, et à responsabilités puisqu’il doit être le garant d’un équilibre collectif.

Les latéraux doivent non seulement contrer les flancs adverses – souvent vifs et techniques – mais aussi être en mesure de dédoubler, de centrer, on l’a dit. Voire de participer concrètement au jeu comme l’a initié Pep Guardiola à Manchester City en transformant son latéral droit en milieu axial en possession de balle. Une expérimentation que Tedesco avait tentée avec Castagne, contre l’Autriche (1-1, le 17 juin), sans grand succès.

“Avant, on disait qu’un bon back, c’était comme l’arbitre : si on ne le voyait pas, c’est qu’il faisait un bon match. C’est fini ça ! Maintenant, c’est l’inverse. Ils doivent crever l’écran, pistonner, être décisif… ”, résume Deflandre.

Sans son repositionnement, Thomas Meunier (ici le 27 novembre 2022 contre le Maroc lors du Mondial au Qatar) n'aurait probablement pas réalisé une si belle carrière.

Dessy, qui en connaît un rayon dans la formation, observe également une modification des paramètres de base exigés : “Les facteurs essentiels de nos jours sont la force et la vitesse. On est dans un football de transition donc il faut repérer très tôt les joueurs capables de répéter les efforts à haute intensité, dit-il. Idéalement, il faut aussi une bonne base technique. Si un jeune dispose de ces qualités innées, il pourra ensuite être formé aux aspects défensifs comme le coulissement ou la couverture.”

Faute de purs latéraux, le meilleur exemple de reconversion reste celui de Thomas Meunier. Sans ce reconditionnement, il n’aurait peut-être pas réalisé une si belle carrière. Morale : même en période de vaches maigres, il y a des opportunités à saisir.