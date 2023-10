La grande mission des Diablotins à Malte : “Assumer notre statut et nous montrer créatifs”

Le forfait des deux principaux numéros 9 n’arrangera pas les choses. Pas de Roméo Vermant, le titulaire à ce poste contre le Kazakhstan. Pas non plus d’Anthony Descotte, son potentiel remplaçant. Blessés, les deux attaquants sont rentrés dans leur club respectif, le Club Bruges et le FC Utrecht. “Mais nous avons d’autres possibilités, positive Gill Swerts. Notamment Lucas Stassin, qui a marqué lors de ses deux derniers matchs avec Westerlo. Il est en confiance. Il y a aussi Youssuf Sylla (Charleroi) qui peut apporter un profil différent. Donc nous avons quand même le choix.”

Pour alimenter Lucas Stassin, le sélectionneur peut compter sur la vitesse et la technique des ailiers (Malick Fofana, Luca Oyen, Kazeem Olaigbe ou Samuel Mbangula). En revanche, il devra recomposer totalement son entrejeu, vu la promotion d’Arthur Vermeeren et Mandela Keita chez les Diables. “Mais si on regarde les autres qui sont là, il ne faut pas s’inquiéter. Il y a Aster Vranckx, Eliot Matazo, Arne Engels, Marko Kana ou encore Mario Stroeykens.”

C’est justement ce dernier qui pourrait prendre le rôle de milieu offensif afin d’apporter la dose de créativité qui a fait tant défaut face au Kazakhstan. “Durant ces qualifications, il faudra souvent s’attendre à affronter un bloc bas parce que nous serons les favoris dans presque chaque match, observe Mario Stroeykens. Mais c’est à nous d’assumer cette responsabilité et de nous montrer créatifs pour faire la différence.”

Probablement aligné devant Vranckx et Matazo, le joueur qui vient de fêter ses 19 ans (avec une prolongation de contrat) devra donc sortir ses meilleures idées pour alimenter Lucas Stassin, son pote avec qui il a gravi les échelons à Neerpede et en sélection. "Le rôle que j’ai en ce moment, en soutien de l’attaquant dans l’axe, c’est là que je me sens mieux. Mais je peux jouer sur différents postes. Je ne m’attarde d’ailleurs pas sur le poste qu’on me donne. Je suis plutôt là pour mettre mes qualités et mon envie au service du groupe.”

Et cela tombe bien : le jeune Anderlechtois arrive en pleine forme, après un début de saison plus poussif en sortie de banc. “Je suis actuellement dans une bonne phase à Anderlecht. L’équipe aussi. Le dernier match (NdlR : victoire 3-1 contre Malines) reflète bien le début de saison et la manière dont le groupe vit en ce moment. Le fait d’avoir pu contribuer avec un but ne peut me faire que du bien.”