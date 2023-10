Rencontre avec Samuel Mbangula, le Diablotin de la Juventus : “Rétablissons la vérité : je mesure 10 cm de plus”

Samuel, la première réflexion qui nous vient concerne votre taille. Elle n’est manifestement pas d’1,71m comme écrit sur Internet.

”C’est vrai (rires). Sur toutes les pages, il est noté que je mesure 1,71 m mais je ne sais pas pourquoi. Récemment, j’ai encore vu un article dans lequel on écrivait que je mesurais 1,71 m. Mais rétablissons la vérité : je fais 10 centimètres de plus, donc 1,81 m.”

Un voyage à Malte pour votre première. C’est assez symbolique car vous auriez dû y aller avec les U19 en juin.

”Oui ! J’aurais bien aimé jouer l’Euro U19 là-bas. Mais nous sommes tombés sur des adversaires très forts (NdlR : l’Allemagne, l’Italie et la Slovénie) et il y a eu pas mal de faits qui ont compliqué les choses. Mais ça s’est joué à très peu de chose.”

Quand vous étiez plus jeune au FC Bruges, vous avez joué attaquant. Puis vous êtes désormais ailier. Vous préférez quoi ?

”L’aile gauche. C’est là que je peux faire le plus mal et où je me sens le mieux. Mais je ne suis pas fermé à évoluer à d’autres positions, du moment que c’est un rôle offensif. En revanche, je crois que ça serait plus compliqué pour moi d’être un vrai buteur.”

Pourtant, vous avez le physique.

”Oui, mais ce n’est pas forcément la taille que l’on recherche pour un numéro 9. Il faut aussi de la force pour protéger le ballon face à des défenseurs plus grands ou plus costauds. Puis, le jeu de tête n’est pas non plus mon point fort. C’est clair que ça se travaille, mais j’ai plus envie d’utiliser mes qualités de dribble, de vitesse et de frappe depuis l’aile gauche. Surtout que je suis droitier donc j’aime rentrer dans le jeu.”

guillement En Italie, si tu ne comprends pas la tactique, tu ne peux pas jouer.

Vous avez un modèle ?

”Quand j’étais plus jeune, c’était Cristiano Ronaldo. Je l’ai déjà croisé et j’ai pu un peu discuter avec lui, mais je n’ai pas eu la chance de m’entraîner avec lui lorsqu’il était encore à la Juventus. Je me suis aussi inspiré d’autres joueurs : Eden Hazard, Neymar Jr et je regarde aussi beaucoup Vinicius Jr.”

Et votre style ressemble plus à qui ?

(Il réfléchit) “Mon style à moi (rires) ! Parfois, je suis plus dans le pousser de balle et la vitesse, parfois sur la technique intérieure-extérieure, puis plutôt sur des passements de jambe par exemple.”

Chez les Diablotins, vous avez de la concurrence avec Luca Oyen et Kazeem Olaigbe.

”C’est vrai qu’il y a de bons joueurs sur l’aile gauche. Et c’est positif pour l’équipe. Si l’un est fatigué, l’autre peut entrer pour faire la différence. Et moi, je suis disponible aussi pour jouer à d’autres postes si l’entraîneur a besoin de moi ailleurs.”

Samuel Mbangula avec la Juventus. ©LaPresse

Il y a trois ans, vous quittiez Anderlecht pour signer à la Juve. Qu’est-ce qui a changé en trois saisons ?

”Déjà la maturité dans le jeu. Quand je suis parti de Belgique, j’évoluais en U18 et je sortais d’une saison compliquée. En Italie, j’ai grandi dans le jeu. Surtout au niveau de la tactique. Là-bas, si tu ne comprends pas la tactique, tu ne peux pas jouer. Les coachs sont très à cheval là-dessus.”

guillement "C'est inspirant de voir Chiesa à l'entraînement."

Vous avez aussi dû apprendre à défendre.

”Oui. Ma première année en U19, j’ai eu un entraîneur qui s’appelle Andrea Bonatti. Avec lui, il fallait savoir défendre pour jouer. Pendant un mois, il m’a même fait jouer latéral à l’entraînement. J’étais nul (rires), mais ça m’a fait grandir. Et grâce à lui, ce n’est plus un problème pour moi de défendre. Toute la tactique défensive est collective donc il faut absolument que tous les joueurs s’y mettent.”

Max Allegri vous a déjà invité à l’entraînement de l’équipe première ?

”Oui, quelques fois. Notamment cette saison. Et c’est un autre niveau ! Mais c’est là qu’on apprend. Quand je vois certains joueurs, c’est vraiment inspirant. Par exemple Federico Chiesa : quand tu vois ce qu’il fait à l’entraînement, c’est impressionnant. Même s’il est attaquant, il ne s’arrête pas de courir, de presser, de revenir en défense, de tacler. Ce n’est pas banal pour un joueur offensif. Et c’est en voyant ça que ça te pousse à mieux faire.”

Il vous manque quoi pour intégrer l’équipe A ? Le club a un plan pour vous ?

”Je ne sais pas vraiment. Je sais juste que je dois montrer le maximum. Mais ce qu’il me manque actuellement, c’est la finition. Je peux donner des assists, mais on attend surtout d’un attaquant qu’il inscrive des buts. Donc il faut vraiment que je m’améliore à ce niveau. Mais ça viendra à un moment.”

Vous voyez votre avenir à la Juve ?

”Honnêtement, je ne sais pas. Pour le moment, je suis avec les U23 de la Juve et je reste focus sur notre championnat. Si on pense à l’avenir, on se perd vite dans ses idées. Ce n’est pas ce que je veux.”