Un Belge en tête du championnat d’Autriche : “Tedesco a raison de privilégier des gars puissants”

Le 1er septembre, l’ancien Standardman a discrètement quitté Malines pour rejoindre Sturm Graz en prêt (avec option d’achat). Il s’y est imposé comme titulaire d’entrée dans une équipe où, à 26 ans, il fait partie des plus vieux et où il dispute l’Europa League.

Serez-vous à Vienne ce vendredi soir pour le match Autriche – Belgique ?

“J’y ai pensé, mais on a finalement reçu tout le week-end de congé et je vais rentrer en Belgique pour voir la famille. Ça m’aurait plu de saluer Arnaud Bodart et Arthur Theate que je connais du Standard. Avec Arthur, c’est même encore plus proche. On vient tous les deux de Soumagne.”

Vous avez des équipiers en équipe d’Autriche ?

“Oui, deux. Alexander Prass et Manprit Sarkaria. Deux joueurs très bons au ballon mais qui mettent un gros pressing quand ils ne l’ont pas.”

Cette finale pour la première place du groupe face à la Belgique, on en parle en Autriche ?

“Pas tellement encore. J’ai un peu discuté de ça avec Alexander dans le vestiaire. Les Autrichiens disent qu’ils vont affronter de grands joueurs chez les Diables mais tout le monde était plutôt focalisé sur le championnat où on a profité d’un nul de Salzbourg pour prendre la tête.”

Ce fut une surprise de vous voir quitter Malines lors de la dernière journée du marché autrichien. Que s’est-il passé ?

“C’était une surprise pour moi aussi. J’avais commencé la saison comme titulaire, notamment en Supercoupe contre l’Antwerp. Puis on m’a subitement mis à l’écart. J’ai senti que c’était différent dans mes rapports avec le club. On ne m’a pas donné d’explication mais je pense que c’est une question de budget. Malines a eu l’opportunité de faire revenir Cobbaut, un défenseur central gaucher comme moi. Il fallait équilibrer le budget et les dirigeants ont préféré prendre un Flamand et faire partir un Wallon.”

guillement Sturm Graz me fait penser à l'Union. Ils ont fait une plus-value de quasi 10 millions sur un remplaçant de l'Antwerp.

Ne faites-vous pas un pas en avant au final ? Malines joue le maintien et Sturm Graz va se battre pour le titre tout en jouant l’Europa League.

“Oui, je me dis ça aussi. C’est pour ça que j’ai finalement accepté de partir en toute fin de mercato. Au départ, je voulais rester malgré la mise à l’écart. Je voulais me battre pour ma place. J’avais encore trois ans de contrat. Seule une bonne proposition pouvait me faire changer d’avis, et elle est arrivée. Après la trêve internationale, on va jouer contre l’Atalanta, c’est chouette quand même.”

Sans faire beaucoup de bruit, Sturm Graz est un club qui travaille bien.

“Oui, la direction mise beaucoup sur les jeunes, avec un scouting très pointu. C’est comme ça qu’ils ont trouvé Hojlund au Danemark pour moins de deux millions. Six mois après, ils le revendaient 20 millions à l’Atalanta. Et depuis, il a signé à Manchester United (NdlR : contre un chèque de 75 millions). Sturm Graz me fait un peu penser à l’Union. Des clubs qui savent bien réagir aux départs. L’an dernier, Graz était allé chercher Emegha qui ne jouait pas beaucoup à l’Antwerp et ils ont fait une plus-value de quasi 10 millions en le revendant à Strasbourg cet été.”

Quelles sont vos impressions sur le niveau du championnat autrichien ?

“J’ai été épaté par l’intensité physique. Ça ressemble beaucoup au championnat allemand que j’ai connu à Mayence. Il y a énormément de duels et d’impact. C’est un football plus direct qu’en Belgique. On prend moins le temps de construire de l’arrière. Il faut être le plus vite possible près du but adverse.”

C’est ce qui avait aussi surpris les Diables lors du match contre l’Autriche à Bruxelles (1-1).

"Oui, l’Autriche joue comme on joue dans son championnat. C’est très intense. Quand j’ai vu qu’on posait des questions à Tedesco sur ses choix et qu’il répondait qu’il voulait de l’impact physique, je me suis dit qu’il avait totalement raison. Si tu n’as pas des joueurs qui ont de la puissance et de la présence dans les duels contre l’Autriche, tu vas souffrir.”