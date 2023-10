Youri Tielemans déjà sur le départ d’Aston Villa ? Son entourage répond à la folle rumeur !

“Je ne m’inquiète pas pour lui”, avait-il tranché après avoir annoncé son nom dans la sélection. “Aston Villa ne joue pas seulement le week-end, mais aussi en Europe. Cela me suffit. Peu importe qu’il joue en Premier League ou en Europe, ce n’est pas un problème. Clairement, ce n’est pas une période facile. Les Villans ont beaucoup de qualités avec beaucoup de joueurs. C’est important pour nous de voir Youri et de lui parler pour voir comment il se sent.”

Justement, comment se sent l’ancien taulier de Leicester City ? Selon la presse anglaise, cette situation pèserait grandement sur son moral. Pire, il aurait même été au clash avec son entraîneur, selon les informations de Football Insider. “Il n’est pas satisfait de son rôle à Villa Park”, explique le journaliste dans un papier. “On pense qu’il souhaite partir en janvier en raison de ses relations tendues avec Emery. Les deux hommes ont eu du mal à s’entendre et Tielemans a déjà fait savoir à son entourage qu’il souhaitait partir dès que possible.”

Contacté par nos soins, son entourage nie formellement les relations tendues avec Unai Emery. Forcément, la situation n’est pas évidente. Mais le joueur reste déterminé et veut se battre pour sa place. Pour lui, ce n’est pas quelques mois difficiles qui vont remettre en question son transfert. Un départ n’est pas du tout à l’ordre du jour.

Le joueur n’a d’ailleurs jamais fait de mystère sur sa situation. En septembre, il avait déjà expliqué qu’il était frustré. “Cette situation n’est pas agréable”, avait-il dit. “J’ai dit à l’entraîneur (Unai Emery) que j’étais venu pour jouer. Il me comprend mais m’a répondu qu’il préfère le duo de la saison dernière au milieu. Dès que j’aurai du temps de jeu, je veux saisir ma chance.”

Depuis lors, Emery a titularisé le Diable rouge dans quatre des cinq matchs hors Premier League. Mais on ne peut pas vraiment dire que Tielemans ait saisi sa chance. Il aura peut-être l'occasion de se montrer plus à son avantage en équipe nationale...