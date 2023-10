Derrière, le trio Timotrhy Castagne (91 %)-Jan Vertonghen (96 %)-Arthur Theate (91 %) ne fait pas l’objet de débats. Probablement titularisé par Tedesco, Faes est également le quatrième homme dans votre esprit avec 48 % même si Zeno Debast (32 %) et Zinho Vanheusden (27 %) ne sont pas si loin, au contraire d’Olivier Deman (4 %).

Dans le milieu de terrain, le tandem Amadou Onana (97 %)-Orel Mangala (80 %) a la cote. Arthur Vermeeren (36 %), Youri Tielemans (32 %) et Mandela Keita (21 %) sont devancés d'une marge importante.

Devant, Romelu Lukaku (96 %) et Jérémy Doku (92 %) sont largement privilégiés. Pour les accompagner, ce sont Yannick Carrasco (55 %) et Dodi Lukebakio (41 %) que vous avez choisi. Johan Bakayoko (24 %), Loïs Openda (22 %), Charles De Ketelaere (11 %) et Michy Batshuayi (5 %) commenceraient sur le banc.

Domenico Tedesco fera-t-il les mêmes choix ? Réponse un peu avant 20h.