Koen-la-poisse : Casteels loupe encore sa chance avec les Diables

Le gardien avait déjà loupé la Coupe du monde 2014 et l’Euro 2021 sur blessure. Passé devant le retraité Simon Mignolet, il recevait une chance quasi inespérée avec la longue absence de Thibaut Courtois. Il va encore la louper, même si son statut de numéro 1 actuel ne devrait pas être remis en cause. “C’est toujours embêtant de devoir laisser quelqu’un en Belgique quand on voyage mais Sels est un très bon gardien aussi”, a commenté Domenico Tedesco.

Sels a déjà joué avec le nouveau sélectionneur, c’était en juin dernier en Estonie quand Courtois boudait et que Casteels était… blessé. Le portier strasbourgeois fêtera sa quatrième cap en Autriche. Et pour l’instant, il affiche un bilan parfait : aucun but encaissé. S’il n’était entré que dans les arrêts de jeu face à la Grèce quand le score était acquis (1-1, juin 2021), il avait réussi une clean sheet contre le Burkina Faso (3-0, mars 2022) et en Estonie (0-3, juin 2023).