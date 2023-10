L’analyse de la compo d’Autriche – Belgique : Tedesco tente le duo Lukaku-Openda

Et, surprise, au moment où l’UEFA a dévoilé les feuilles de match : c’est Loïs Openda qui débute, plutôt que Yannick Carrasco. En l’absence de Leandro Trossard, blessé et remplacé par Vemeeren, Tedesco a préféré ne pas renouveler l’expérience du match aller, avec Carrasco en soutien de Lukaku. Il a choisi Openda, dont le début de championnat d’Allemagne est réussi avec Leipzig, dans ce qui pourrait être un 4-4-2, à moins qu’Openda occupe une position de soutien, derrière Lukaku, pour préserver le 4-2-3-1.

À lire aussi

Première titularisation pour Openda

Tout est toujours question d’animation, mais il sera très intéressant de voir comment les Diables rouges, justement, vont animer le jeu face aux Autrichiens, annoncés dans un 5-4-1. Loïs Openda, lui, va fêter sa douzième cap en équipe nationale, mais ce sera sa première titularisation. Il était toujours monté au jeu, avec Roberto Martinez puis Tedesco. Il reçoit une vraie opportunité de montrer qu’il peut briguer une place de titulaire, et prolonger la réflexion sur un changement de système éventuel, avec deux attaquants.

Roberto Martinez était souvent critiqué pour son manque de flexibilité et sa volonté permanente de jouer avec un seul attaquant, dans le 3-4-3. Domenico Tedesco tente, lui, l’attaque à deux et l’affaire est assez simple : si la Belgique gagne et produit un bon match, il marquera des points. Dans le cas contraire, les questions vont devenir un peu plus encombrantes.

La composition belge : Sels ; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate ; Lukebakio, Onana, Mangala, Doku ; Openda, Lukaku