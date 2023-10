Leekens est le dernier à avoir gagné en Autriche avec les Diables : “La génération dorée y a changé sa mentalité”

Le doublé de Witsel : “Je l’utilisais comme numéro 10”

Dans le groupe A des éliminatoires pour l’Euro 2012, l’espoir de qualifications était toujours présent (finalement, l’Allemagne et la Turquie grilleront la politesse aux Diables qui ne verront pas la Pologne ni l’Ukraine) pour la Belgique. “Ce match, c’était un peu le déclencheur d’un certain changement de mentalité de la génération dorée, se remémore Leekens. Après avoir perdu deux points en donnant des cadeaux lors du 4-4 de l’aller, on a vu un changement d’attitude au retour.”

Symbolisé par un début de match le couteau entre les dents, malgré la présence de 45 000 spectateurs (dont 2000 Belges bouillants) dans les gradins autrichiens. Dès la sixième minute, Axel Witsel ouvrait le score de la tête sur un service de Steven Defour, profitant d’une sortie hésitante du gardien local, Macho. Il doublait la mise en début de deuxième période sur un service de Laurent Ciman. Deux buts 100 % Standard, à l’époque.

”Axel n’était pas encore le numéro 6 qu’il est devenu sous Marc Wilmots et je l’utilisais comme numéro 10, se souvient Leekens. Avec sa capacité d’infiltration, il avait fait mal à la défense autrichienne. Il savait déjà tout faire et défendre mais derrière lui, on avait Defour et Simons qui lui donnaient pas mal de liberté offensive.”

Witsel avait évolué en numéro 10, comme son maillot l'indique. ©BELGA

La première de Mignolet : “Il avait plus de classe que Bailly”

Avec Axel Witsel, un autre Diable n’a pas oublié ce match à Vienne : Simon Mignolet. Le portier, qui évoluait alors à Sunderland, avait été titularisé pour la première fois. “Logan Bailly, qui avait joué lors du 4-4, n'avait pas fait ce qu’il devait. Je trouvais que Mignolet avait un peu plus de classe et qu’il gagnait en assurance, semaine après semaine, alors que Bailly était plutôt sur une pente descendante”, explique Leekens.

Mais un mois plus tard, Mignolet voyait débarquer celui qui allait être dans un premier temps sa doublure avant de lui piquer sa place de numéro un : Thibaut Courtois. “Tout le monde disait que j’étais fou quand j’ai titularisé Courtois en amical contre la France. Mais c’était un match amical et Thibaut avait été excellent.” La suite, on la connaît.

Le onze titulaire de l'époque, avec Mignolet dans les buts pour la première fois. ©BELGA

Hazard 90 minutes sur le banc : “Ce n’était pas encore le meilleur Eden”

En lisant la feuille de match de ce Autriche-Belgique de 2011, il est difficile de ne pas s’extasier devant la qualité du banc. Anthony Vanden Borre, Kevin Mirallas (monté au jeu), Dries Mertens et…. Eden Hazard y ont pris place. Mais ce dernier n’est pas monté au jeu la moindre minute, et ce, malgré les absences de joueurs comme Fellaini, Lukaku ou De Camargo. C’est finalement Axel Witsel (qui portait le numéro 10) qui avait été préféré au Brainois pour apporter son allant offensif. Un choix payant au vu du résultat.

”Eden n’était pas encore à son meilleur niveau, se souvient Leekens. Il avait ce talent et ce potentiel énorme mais on voyait qu’il pouvait faire encore mieux. Il fallait souvent parler avec lui pour lui. Je voulais le pousser vers le plus haut niveau. Ses statistiques de l’époque n’étaient pas bonnes et il avait tendance à dribbler pour dribbler. Je lui ai dit qu’avec sa classe et son talent, il devait être plus dominant dans le jeu et se montrer plus décisif.”

Hazard n'avait pas décollé du banc. ©BELGA

Des mots qui n’ont pas eu écho directement puisque l’affaire du hamburger a eu lieu trois mois plus tard. Mais elle a eu un effet bénéfique tant sur le joueur que sur la Belgique. Ce qui a permis à la génération dorée de devenir la génération adorée et de ne plus manquer de qualification pour un grand tournoi depuis lors.

À lire aussi

La feuille de match