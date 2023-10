"L'objectif est atteint" : Tedesco satisfait après la victoire des Diables

Doku : “C’était un match difficile, mais on est resté ensemble quand l’Autriche est revenu au score, la mentalité était au top. Pour moi il n’y a pas rouge pour Onana. Mais l’objectif était d’atteindre la qualification et on l’a obtenu, c’est le principal. Je me sentis bien, on était un peu trop bas en début puis les changements nous ont permis d’aller les presser plus haut. On a beaucoup de qualité et de talent dans l’équipe, il faut juste l’exprimer et aujourd’hui c’était bien.”

À lire aussi

Theate : “Je n’ai pas revu la faute, je fais écran et dans mon mouvement, je la touche de la main, mais l’arbitre a beaucoup sifflé pour l’Autriche sur la fin. Il peut la siffler ou pas mais ce qu’on va retenir c’est la qualification.”

Tedesco : “Je suis content car le but est atteint, depuis que je suis arrivé c’était l’objectif. L’idée c’était d’être patient, et attendre l’espace, on beaucoup de vitesse et de qualité. On pouvait surprendre de cette manière et c’est d’ailleurs comme ça qu’on a marqué le premier but. Mais le plan a changé à la mi-temps parce qu’il fallait s’adapter tactiquement. La sortie de Bakayoko n’a rien à voir avec lui, il fallait que je change quelque chose âpres les deux buts. On veut gagner mardi, à la maison devant nos supporters contre la Suède.”