Romelu Lukaku à deux doigts du top 10 des meilleurs buteurs en équipe nationale

Un but toutes les 91 minutes, c’est le chiffre hallucinant qui démontre l’efficacité de notre attaquant star sous la vareuse des Diables. Et ce chiffre ne fait qu’augmenter avec le temps. Sous Domenico Tedesco, Big Rom a inscrit neuf buts en 438 minutes, soit un toutes les 49 minutes. Clinique. Meilleur buteur de ces qualifications européennes et de l’histoire du pays, Lukaku n’est pas loin de marquer les statistiques au niveau mondial.