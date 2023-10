Tedesco veut terminer le boulot à Vienne : “Notre niveau est plus élevé et ça ne me facilite pas la vie”

Mais si le coach fédéral tient à rester prudent, il ne cache pas non plus son ambition. “Je veux me qualifier le plus vite possible. On est venu à Vienne pour ça. On a envie de terminer le boulot demain (NdlR : vendredi). On pourra alors parler des prochains objectifs.”

Plus qu’un match pour la qualification, ce match Autriche-Belgique ressemble surtout à une finale pour la première place. Après le nul (1-1) de l’aller au Heysel, les Diables ont répété plusieurs fois qu’ils avaient cœur de montrer qui était la meilleure équipe du groupe. “Même si les Autrichiens ont des blessés, ce sera une rencontre difficile. Nous aussi, on a des absents (NdlR : Courtois, De Bruyne, Trossard et Casteels pour les principaux).”

Être “fantastique” comme au Heysel pendant 45 minutes

De l’aller, Tedesco garde surtout la deuxième mi-temps en tête. “On avait été fantastique. Les Autrichiens n’avaient plus pressé aussi haut et on aurait pu mettre trois ou quatre buts de plus. On doit garder ça en tête mais le match sera peut-être aussi différent.”

Le onze de base belge, pas trop. Tedesco va rester sur des bases connues, même s’il admet que ses Diables sont plus en forme qu’au rassemblement de septembre. “Beaucoup de joueurs ont trouvé du rythme en club et ça se ressent à l’entraînement. Le niveau est plus haut. Ça ne me facilite pas la vie mais c’est mieux d’avoir des hésitations. C’est bon signe.”

On aurait pu imaginer que Carrasco aurait pu pâtir avec son transfert en Arabie saoudite, dans un championnat moins huppé. Mais Tedesco a tenu à défendre son milieu offensif, qui devrait rester au poste de numéro 10. “Yannick était en feu à l’entraînement. Il veut montrer qu’il est prêt. Il reste un joueur très important pour nous.”