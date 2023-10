Vers un match étonnant entre Lukebakio et… Tielemans : les compos probables d’Autriche-Belgique (DIRECT 20h45)

Dans le but, en l’absence du numéro 1 (Courtois) et du numéro 2 (Casteels), c’est Sels qui jouera. Le gardien strasbourgeois connaîtra sa quatrième cap. Bonne nouvelle : il n’a pas encore encaissé de but quand il était dans la cage des Diables.

En défense, le sélectionneur commence à avoir ses habitudes. Avec Castagne à droite, Theate à gauche et un axe Vertonghen-Faes. Voir du changement serait une immense surprise, à moins d’un bobo de dernière minute.

Au milieu, le duo Onana-Mangala fait assez peu de doutes. Face à des Autrichiens costauds qui avalent les kilomètres, la Belgique aura besoin d’eux. La question est de savoir si cela suffira. Tedesco gardera-t-il son système avec un numéro 10, qui serait Carrasco ? Ou aura-t-il l’idée de renforcer la ligne médiane en ajoutant Tielemans ?

Si Carrasco joue au poste de numéro 10, comme à l’aller, Lukebakio aura de bonnes chances de débuter la rencontre sur le côté droit de l’attaque. Si Tedesco opte pour un milieu renforcé avec Tielemans, Carrasco jouerait sur un flanc offensif, sans doute à gauche.

Doku et Lukaku compléteront le onze. L’attaquant de la Roma en pointe évidemment. Pour le nouveau joueur de Manchester City, ça dépendra des autres choix. Doku sera à gauche si Lukebakio joue et à droite si Tielemans reçoit une nouvelle chance.

Côté autrichien, les stars Alaba (Real Madrid) et Arnautovic (Inter) sont forfaits. L’excellent avant-centre de Mayence Onisiwo aussi. Le coach Rangnick devrait opter pour un 4-3-3 avec un onze assez inexpérimenté. À l’exception de Sabitzer (Dortmund) et Schlager (Leipzig), les autres titulaires devraient tous être en dessous des 30 caps. Ce qui n’empêchera pas la présence de quelques talents comme Danso (Lens), Kainz (Cologne) et Baumgartner (Leipzig).