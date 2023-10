Dodi Lukebakio a vécu une soirée parfaite face à l'Autriche: "Je ne pouvais pas rêver mieux"

Dodi Lukebakio n’avait pas encore marqué un but pour les Diables rouges. Il s’était distingué par ses passes décisives, en Suède et contre l’Autriche. À Vienne, il a ouvert son compteur international et il était forcément heureux au terme de la soirée, d’un point de vue personnel : “Je ne pouvais pas rêver mieux”, glissait-il, au terme d’une rencontre où il a touché 36 ballons et a constitué un certain danger.