”Jérémy Doku, qui vaut 60 millions selon Manchester City, a laissé voir son génie à plusieurs reprises”, écrit notamment Der Standard, qui n’épargne pas Romelu Lukaku : “Il était très pâle en première mi-temps avant de revenir à la surface après la pause, surtout sur le 0-3."

Sport ORF n’avait également que des louanges pour Jérémy Doku : “Sur les flancs, Seiwald en a vu de toutes les couleurs face au rapide et technique Jérémy Doku. En deuxième période, Doku a impressionné avec un terrible dribble : il a effacé avec beaucoup de facilité trois joueurs avant de mettre Lukaku seul face au but. Une telle opportunité, tu ne peux pas la donner deux fois à un attaquant de cette trempe.”

”Les Belges ont rapidement montré leurs qualités. Il est devenu douloureusement clair qu’il y a beaucoup de travail à faire dans le domaine de la défense autrichienne”, relate de son côté Die Presse qui estime que la Belgique était mieux armée techniquement : “Surtout les joueurs de flancs. Il y a 60 millions de raisons qui expliquent pourquoi City a accepté payer autant d’argent à Rennes cet été pour Jérémy Doku. À seulement 21 ans, il peut devenir l’une des figures importantes du football mondial dans les années à venir.”

Der Kurier encensait également le joueur de Manchester City, tout en ayant un petit mot pour le double buteur Dodi Lukebakio : “Doku de Manchester City et Lukebakio de Séville ont amené le plus de danger avec leur agilité et leur technique à grande vitesse. Miraculeux.”

La presse belge également unanime

La presse belge a également fait la part belle aux deux flancs belges. La DH/Les Sports + a choisi de nommer Dodi Lukebakio homme du match en raison de ses deux buts, tout en soulignant la belle rencontre de Doku : “Il a enchaîné les longs efforts et les dribbles. Il était souvent intenable et a donné un magnifique assist à Lukaku.”

Même son de cloche du côté de nos confrères du Laatste Nieuws. Les deux joueurs ont obtenu la note de 8 sur 10 mais l’attaquant de Séville a été plébiscité homme du match. “Une délicieuse accélération”, écrit ainsi HLN au sujet de Lukebakio.

Mais le quotidien flamand n’avait aussi que des éloges pour Doku : “Des dribbles rapides associés à la vitesse et à l’intensité. Une merveille de la nature. Magnifique action et assist sur le 0-3. Ses adversaires directs n’auront pas besoin de somnifères. Ou justement si.”

”Doku est toujours intenable, y compris à Vienne. Il a la vitesse et les dribbles nécessaires pour rendre la vie difficile à n’importe quel adversaire”, écrit de son côté le Nieuwsblad qui lui a également accordé une note de 8 sur 10, “Il a également fait preuve d’efficacité : il a lancé Lukaku sur le chemin du 0-3. Cela a donné des maux de tête aux Autrichiens.”

Enfin nos confrères de Sudinfo ont de la peine pour l’opposant direct du joueur de Manchester City : “Il a obtenu des fautes, a régalé dans les petits espaces. Ses dribbles ont donné le tournis au malheureux Siewald.”