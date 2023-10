"Tedesco s’est rendu compte qu’en jouant à quatre derrière, il était acculé. Théate et Castagne ne pouvaient pas aller sur les latéraux adverses et cela forçait Lukebakio et Doku à jouer trop bas. En passant en 3-4-2-1 avec Carrasco comme latéral gauche, il a bloqué les montées des latéraux adverses. Tedesco a fait la différence en s’adaptant. Le changement a aussi permis de libérer Doku. Il ne devait presque plus revenir en perte de balle et jouait tous les coups offensifs, comme il peut le faire à Manchester City. En première mi-temps, Doku dribblait trois joueurs mais n’apportait rien vu qu’il était à 70 mètres du but. Il doit être plus proche du but. Je me demande si le 3-4-2-1 ne reste pas le meilleur système pour les Belges. Carrasco n’est pas fan de ce rôle hybride à gauche mais il a été à bonne école défensive avec Diego Simeone. Et il a progressé à ce poste avec les Diables."

2) Openda n'était pas plus mauvais que Lukaku

"Ne jetons pas encore le duo Lukaku-Openda. C’est une question de circonstances car l’Autriche a bien défendu et les a sevrés de ballons. Il est difficile de juger sur une mi-temps. Lukaku n’a pas été meilleur qu’Openda mais c’est le plus jeune qui est sorti à la mi-temps. C’est une question de hiérarchie et de logique. Tu avais besoin d’un point d’appui en jouant avec un seul 9. Openda aurait dû demander plus le ballon ? Il ne pouvait pas décrocher vu que le bloc belge était déjà très bas. Qui serait resté devant s’il avait décroché ?"

3) Un plan idéal pour ennuyer les Diables

"L’Autriche aurait pu être mieux payée. Son coach a très bien analysé les Belges. Au point de pousser Tedesco à changer de système. Leur animation était parfaite pour contrer la Belgique. Seul point négatif de leur idée : quand la Belgique cassait la ligne de pression, elle était en deux contre deux ou trois contre trois. Mais les Diables n’ont pas réussi à faire mal à l’Autriche à ces moments-là."

4) Onana est souvent près du rouge

"Chaque fois que tu mènes 0-3, tu as tendance à reculer. Surtout après le premier but adverse. Puis, il y a eu quelques petites erreurs individuelles. On sait bien qu’Onana est souvent à la limite de la rouge. Il a beaucoup de taille et de l’intensité dans tout ce qu’il fait. Doku perd le ballon sur le premier but. On va retenir sa perte de balle mais sans lui tu ne marques pas et tu ne gagnes peut-être pas. La main de Theate, c’est un fait de jeu, pas une erreur."