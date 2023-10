Ralf Rangnick, coach de l'Autriche: "Nous avons posé beaucoup de problèmes aux Belges"

"Ce que nous avons fait pendant 60 minutes était génial", a estimé Rangnick, cité par la fédération autrichienne. "Je ne peux que féliciter les gars. Ils ont vraiment fait du bon travail et je pense que nous méritions plus."

L'Autriche défiait la Belgique sans plusieurs joueurs, dont le capitaine David Alaba (Real Madrid), les défenseurs Stefan Posch (Bologne), Gernot Trauner (Feyenoord) et Phillipp Mwene (Mayence) et les attaquants Marko Arnautovic (Inter Milan), Karim Onisiwo (Mayence) et Michael Gregoritsch (Fribourg). "Je ne pensais pas que nous pourrions faire un aussi bon match dans cette configuration", a confié Rangnick. "Même si ce n'était pas très bien sur les buts adverses."

L'Autriche, deuxième du groupe avec 13 points, 7 de plus que la Suède, reste en très bonne position pour se qualifier. Les Autrichiens pourront valider leur ticket pour l'Allemagne lundi, lors de leur déplacement en Azerbaïdjan. La Belgique rencontrera la Suède. "Nous devons bien récupérer et nous voulons concrétiser lundi", a indiqué Ragnick.

Auteur du premier but autrichien, Konrad Laimer est "fier de l'équipe et de la manière dont elle s'est comportée". "Nous sortons de ce match la tête haute", a ajouté le médian. "Nous sommes sur la bonne voie et voulons nous qualifier pour l'Euro dès lundi. Tout le monde savait que la Belgique avait de la qualité. Ils attendent les transitions et les jouent sans pitié. C'est le plus haut niveau qui existe dans le football."