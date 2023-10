Sébastien Pocognoli, sélectionneur des U18, est notre invité du week-end: “Cette vague de coachs belges arrivera un jour”

Sébastien Pocognoli sourit. Après avoir dirigé la réserve de l’Union et les jeunes de Genk, son quotidien a changé depuis la fin de l’été et sa nomination en tant que sélectionneur des U18. Le Liégeois fait partie de cette nouvelle génération mise en place par Frankie Vercauteren au même titre que Thomas Vermaelen qui l’assiste tout en s’occupant des U20 ou de Gill Swerts chez les Espoirs. ” On se connaît tous très bien et cela facilite les choses, explique l’ancien latéral gauche, enthousiaste au moment d’évoquer cette nouvelle expérience. À la fédé, il y a une réorganisation dans le style de jeu avec une feuille de route à suivre où apparaît par exemple le pressing haut adopté par les A. On essaie de l’inculquer à toutes les catégories mais chacun a la liberté de choisir comment.”

Le Pocognoli joueur aurait apprécié être dirigé par l’entraîneur qu’il est devenu : “Parce que je donnais tout et que je ne trichais pas. Je pouvais aller à la faute mais j’étais à 100 %. Mais j’aime aussi beaucoup les joueurs créatifs alors que je n’étais pas vraiment un créatif, ajoute-t-il en souriant. Cette créativité est de plus en plus rare, je la stimule chez mes joueurs qui l’ont en leur donnant beaucoup de liberté, d’amour et de confiance. Je n’étais pas comme cela mais j’adorais jouer avec des joueurs comme cela pour qui je me battais.”

Servi dans ce registre avec la pépite Bounida (“Mais j’ai aussi eu Karetsas à Genk et Ziani à l’Union, des joueurs avec qui il faut avoir une approche affective différente en étant sensible avec eux parce que quand on leur donne cela, ces joueurs sont ensuite ceux qui travaillent le plus sur le terrain”), le discours du titulaire du diplôme Uefa A et B reflète son sens du travail mais aussi son ambition. Dans un début de carrière aussi prometteur que réfléchi. Démonstration.

Sébastien, vous avez basculé du jour au lendemain de la vie de joueur à celle d’entraîneur sans que cela ne vous perturbe au final…

”J’ai un plan. Mon idée est de commencer chez les jeunes. À l’Union, j’étais en totale découverte, dans un cadre jeune pas toujours évident mais où mon apprentissage, en étant confronté à la difficulté, était incroyable chaque jour. La deuxième année à Genk, le cadre était plus structuré, optimal. Et j’ai pu jouer la Youth League avec des top talents en faisant passer très vite mes messages. Ce que je retrouve un peu à la fédération où il y a encore une autre routine avec plus de scouting, de relations à créer avec les joueurs hors terrain mais aussi avec les clubs. C’est un bon complément pour mon apprentissage. Commencer chez les jeunes est pour moi la meilleure manière de faire ses armes. Il y a différentes branches à aller explorer. Avec celle de l’équipe nationale, la palette sera bien complète. Ce sont des opportunités qui se sont présentées mais il ne faut pas sauter dessus, il faut voir ce qu’elles peuvent m’apporter dans le trajet que je me suis fixé dans mon parcours de jeune coach.”

guillement Joueur, j’avais un coin dans ma tête où je stockais toutes les informations.

Vous évoquez des opportunités, il y a eu celle d’être assistant de Karel Geraerts à l’été 2022. Auriez-vous pu intégrer un staff pro cet été ?

”Oui. Intégrer un staff est une autre manière de progresser. Mais je pense que c’est très bien de diriger une équipe pour se tester en fait. De faire son apprentissage, de fixer son style de jeu, de faire des erreurs et d’apprendre. J’ai eu l’opportunité cette saison de faire les dix premiers jours avec l’équipe première de Genk et on apprend énormément. C’est simplement une autre voie d’apprentissage pour un jeune coach.”

Devenir coach signifie repartir sur les mêmes sacrifices que joueur en devant en plus gérer les tracas d’un groupe. Vous êtes prêt pour cette nouvelle vie ?

”Oui, c’est un choix. Je ne me voyais pas rester à la maison et attendre. Dans ma tête, je me suis toujours dit que le jour où j’arrêtais ma carrière de joueur, c’est que j’avais quelque chose de prêt derrière. Dans le foot ou ailleurs. Mais c’est dans le foot, sur le terrain, que je me sens le mieux. Cela s’est présenté avec l’Union qui m’a donné cette opportunité d’avoir cette reconversion rapide et c’est grâce à eux que j’en suis là. Quand je me suis dit que je voulais être coach, diriger des joueurs ou mettre une structure en place ne me faisait pas peur. Au Standard, quand j’étais capitaine, c’est déjà le rôle que j’avais dans le vestiaire. Tout a un sens. Quand on regarde en arrière, heureusement que j’ai eu cette période au Standard où le coach m’a donné énormément de responsabilités. Cela me sert.”

Vos trois années d’expérience vous font-elles mieux comprendre certains choix de coachs que vous avez vécus comme joueur ?

”Évidemment. On se replonge avec un autre regard. J’ai appris de tous mes coachs, sur tous les aspects. J’avais aussi cette faculté de me projeter en tant que coach quand j’étais joueur. J’avais un coin dans ma tête où je stockais toutes les informations, les exercices qui n’allaient pas. Je me faisais un feed-back en tant que joueur où j’analysais pourquoi les choses s’étaient passées comme cela pour le coach.”

guillement Celui dont j’ai appris le plus, c’était Louis van Gaal.

Quand vous êtes-vous dit que vous vouliez et que vous alliez devenir entraîneur ?

”Ce qui me fait rêver pour l’instant, c’est continuer de bien me sentir dans ce que je fais et de continuer à avoir ce sentiment dans les challenges où je suis de me dire qu’à un moment, je suis prêt pour une étape. C’est mon cheminement et je travaille pour cela. Comme quand j’étais joueur, je ne me fixe pas de limite, j’essaie de franchir les étapes et si je continue à bien travailler être sur le banc d’un club pro. Dans combien de temps ? Je ne sais pas. Mais j’ai confiance dans le parcours que j’essaie de mener. Les choses arriveront au bon moment.”

Votre coach à l’époque était Louis van Gaal. C’est lui, le déclic ?

”Oui, cela a été une belle rencontre. Je me suis retrouvé en tant que joueur dans son coaching car je progressais. Et c’est le plus beau sentiment qu’un joueur peut avoir. La manière dont il l’a fait m’a plu. C’est l’essence du football : venir à l’entraînement avec plaisir et apprendre. Même si avec lui, c’était de manière un peu directe, dure parfois. Mais à la fin, c’est beaucoup de plaisir, des victoires et une progression.”

Vous n’allez donc pas baisser votre caleçon comme lui a pu le faire ?

”Non (rires), pas besoin de le baisser pour faire comprendre certaines choses.”

En plus de van Gaal, vous avez connu beaucoup d’entraîneurs tous très différents : duquel vous sentez-vous le plus proche ?

”C’est difficile de se comparer. J’ai ma propre personnalité, mon propre ADN. Après, on est influencé par ce qu’on a vécu et ce qu’on voit aussi. Joueur, je prenais du plaisir dans les équipes qui jouaient et pressaient haut. J’ai aimé la construction de l’arrière à la néerlandaise, le jeu direct de Sa Pinto, la structure défensive de Tony Pullis même si j’ai vécu des moments très difficiles avec lui. J’ai appris sur l’aspect humain avec Felice Mazzù et Chris Hughton à Brighton, sur le management des joueurs, sur le côté analytique de Preud’homme. Et à la fin, oui, celui dont j’ai appris le plus parce qu’il remplissait le plus de cases, c’était Louis van Gaal. Après, je ne suis pas lui ou un autre, je suis moi-même. Avec un bagage composé de toutes mes expériences.”

En termes de bagages, votre promotion d’entraîneur 2022 qui comprend de nombreux anciens joueurs de la génération dorée comme Kompany, Defour, Gillet, Lombaerts ou Vermaelen arrive dans le métier. Cela vous étonne ?

”Non. Si je dois définir un trait commun entre nous, c’est ce caractère, cette personnalité. Toute cette génération a tellement vécu de choses en tant que joueurs, avec de très bons coachs. Après, cela ne veut pas dire qu’on devient un bon entraîneur. Mais il y a des ingrédients pour avoir une bonne génération de coachs.”

Cette génération dorée qui a guidé les Diables au sommet peut faire aussi bien sur les bancs ?

”Tout est possible. Il y a une belle génération de coachs mais il faudra qu’il y ait une belle génération de joueurs. Il y a cet héritage avec beaucoup d’anciens Diables chez les jeunes à la fédération ou dans les clubs pour former la future génération. C’est un cycle. La fédération veut accompagner la nouvelle génération avec les anciens. Est-ce que ce travail de longue haleine portera ses fruits un jour ? Je l’espère. Il faut que toutes les planètes s’alignent, c’est possible d’avoir une continuité de bons moments.”

Pour aussi compenser le déficit d’entraîneur belge à l’étranger ou même en Pro League où la moitié des T1 sont étrangers.

”Il y a Vincent qui commence à faire parler de lui. Cela va arriver. Il y a eu des vagues comme cela de coachs néerlandais, portugais, italiens. Cette vague de coachs belge arrivera un jour.”

Et jusqu’où vous portera cette vague ? Vous rêvez du Standard ? Des Diables ?

