L’Allemagne de l’Ouest avait déjà accueilli l’édition de 1988 (succès des Pays-Bas du trio Rijkaard – Gullit – van Basten) , mais ce sera la première fois que l’Allemagne réunifiée organise la phase finale continentale, après avoir accueilli la Coupe du monde 2006 (victoire de l’Italie après le coup de boule de Zidane en finale).

Le tirage au sort de la phase finale aura lieu le samedi 2 décembre (18h) à à l’Elbphilharmonie de Hambourg. 24 pays y participeront (20 qualifiés via les éliminatoires + l’Allemagne, pays hôte + 3 vainqueurs de barrages) et seront répartis en 6 groupes de 4 équipes. Les deux premiers de chacun des six groupes et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finale.

En tant que nation hôte, l’Allemagne est tête de série dans le Groupe A et occupera la position A1 ; elle disputera ainsi le match d’ouverture le vendredi 14 juin.

La phase de poules se terminera le mercredi 26 juin. Les huitièmes de finale se joueront du samedi 29 juin au mardi 2 juillet, avant les quarts, les vendredi 5 et samedi 6 juillet. Les demi-finales se tiendront les mardi 9 et mercredi 10 juillet, à 21h, avant la finale du dimanche 14 juillet, à 21h.

Calendrier Euro 2024 de football. ©Copyright (c) 2023 Lunarts Studio/Shutterstock. No use without permission.

Chaque pays peut sélectionner 23 joueurs (liste définitive au plus tard le 7 juin). 5 remplacements possibles par match.

Les 10 villes de l’Euro 2024

Dix stades dans dix villes accueilleront les matchs de la compétition :

Euro 2024. ©UEFA

Berlin : Olympiastadion Berlin (capacité : 70 000 places)

Cologne : Cologne Stadium (47 000)

Dortmund : BVB Stadion Dortmund (66 000)

Düsseldorf : Düsseldorf Arena (40 000)

Francfort : Frankfurt Arena (48 000)

Gelsenkirchen : Arena AufSchalke (50 000)

Hambourg : Volksparkstadion Hamburg (50 000)

Leipzig : Leipzig Stadium (42 000)

Munich : Munich Football Arena (67 000)

Stuttgart : Stuttgart Arena (54 000)

Seul Düsseldorf n’avait pas été utilisé lors du Mondial 2006. Le match d’ouverture aura lieu le vendredi 14 juin à la Munich Football Arena. L’Olympiastadion de Berlin accueillera la finale le dimanche 14 juillet 2024.

La première phase de vente des billets (sur base d'un tirage au sort) a débuté le 3 octobre sur EURO2024.com/tickets. Elle se termine le 26. Les billets sont vendus à partir de 30 euros (phase de groupe). Pour cibler les matchs des Diables, il faudra attendre la vente par équipe, ou par match précis qui débutera après le tirage au sort du 2 décembre.

Prix des billets pour l'Euro 2024. ©UEFA

Les 6 précédents Euros de la Belgique

Les Diables n’ont plus brillé à l’Euro depuis leur finale de 1980. Ils restent surtout sur deux éliminations décevantes en quarts de finale, en 2016 face aux pays de Galles et en 2021 contre l’Italie…

1972 (en Belgique) : Demi-finale

1980 (en Italie) : Finale

1984 (en France) : Phase de groupes

2000 (en Belgique aux Pays-Bas) : Phase de groupes

2016 (en France) : Quarts de finale

2020 (en Europe) : Quarts de finale

Le palmarès de l’Euro