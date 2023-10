Une qualification pour l’Euro braquée au pied des Alpes pour les Diables rouges

Vingt ans plus tard, on a eu un remake dans une ambiance moins hollywoodienne, à Vienne. En alignant conjointement Lukaku, Openda, Lukebakio et Doku au coup d’envoi dans un quasi 4-2-4, Tedesco a tenté de mettre les quatre Belges valides les plus bankable du moment.

C’était sexy sur papier. Et on a eu droit à un moment galactique quand Lukebakio a enrhumé Leinhart sous 25 degrés pour aller chercher la lucarne autrichienne à la fin du premier quart d’heure. Le stade Ernst Happel, sold out et très chaud, s’est tu quelques minutes, choqués par le hold-up.

L’avance à la pause n’excusait pas tout. Et même pas grand-chose. Le plan de jeu belge était affreux : donner le ballon le plus vite possible aux quatre flèches devant et admirer. Sauf qu’on n’a quasi rien vu. Le Diable le plus en vue s’appelait Sels, qui s’est joliment repris après une hésitation dès le début de la rencontre.

Onana, milieu à lui seul et exclu

Les Autrichiens et leur sélectionneur Rangnick avaient bien compris que le meilleur moyen de résister à la vitesse, à la puissance et aux dribbles de nos quatre fantastiques (même si Openda était plutôt fantomatique), c’était de les priver du ballon, en empêchant les six autres joueurs défensifs de bien l’envoyer devant. Comme à l’époque du Real galactique, qui n’a gagné aucun trophée.

Au milieu, Onana a fait un bon match en étant, par moments, un milieu de terrain à lui seul mais il a fini par être exclu pour deux avertissements. Ce n’est pas tenable sur la distance.

En attendant KDB

Les Diables ont fait 0-2 puis 0-3 en trois minutes juste avant l’heure de jeu, par Lukebakio et Lukaku, mais les Autrichiens n’ont jamais cessé d’y croire. Preuve de la fragilité du projet belge vendredi. Ils ont bien fait puisqu’ils sont presque revenus. Leur remontada s’est arrêtée un but trop tôt, après une frappe de Laimer et un penalty concédé par Theate et transformé par Sabitzer.

On était vendredi 13 et la chance avait choisi son camp. Sauf peut-être pour Bakayoko remplacé 16 minutes après sa montée pour renforcer le milieu de terrain, avec les néophytes anversois Vermeeren et Keita.

Vous l’aurez remarqué, on n’a pas encore parlé de l’essentiel : la qualification. Parce que, comme les 45 000 Autrichiens présents, on a eu l’impression d’assister à un braquage. Oui, les Diables joueront l’Euro l’été prochain mais cette équipe reste en construction.

Pour Tedesco, il reste encore la Suède lundi puis l’Azerbaïdjan et la Serbie (amical) le mois prochain. Après, si tout va bien, il pourra enfin retrouver De Bruyne et reconstruire son système autour de lui. Parce que notre seul vrai Galactique à l’heure actuelle, c’est bien KDB.