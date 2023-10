Christian Wilhelmsson (ex-Anderlecht) est devenu businessman : “J’ai fait construire des courts de padel flottants à Dubai”

”Whats’up man ?”“Chippen” a déjà 43 ans mais l’enthousiasme dans sa voix est encore la même que quand il débarquait à Anderlecht il y a exactement 20 ans, en 2003. Il avait séduit Herman Van Holsbeeck et Roger Vanden Stock lors des matchs entre Anderlecht et Stabaek en Coupe d’Europe (1 but, 1 assist), quand le Sporting s’était qualifié grâce à une faute de main de Sherjill MacDonald en Norvège. La suite est connue : deux titres en trois saisons à Anderlecht, une 3e place au Soulier d’or 2005, 16 matchs et 2 buts en Ligue des champions et un transfert pour 3,3 millions à Nantes.

Chippen avec son épouse Oksana à Dubaï. ©Capture d'écran Instagram

”Cet été, je veux montrer Anderlecht à ma famille”

Le sourire de Wilhelmsson devient encore plus rayonnant quand on lui parle d’Anderlecht. “Cela fait déjà un moment que je veux montrer à ma femme (NdlR : l’ancien mannequin Oksana) et mes trois enfants (une fille de 12 et deux fils, de 10 et 8) où tout a commencé pour moi. Je veux leur montrer les restaurants que j’appréciais, où j’habitais, le stade évidemment… Je compte y aller cet été. Cela ferait plaisir de revenir en Belgique. Depuis que je suis parti, je n’ai jamais reçu de propositions d’un club belge. Anderlecht est en train de remonter la pente, en ce moment ? J’ai lu que Jean Kindermans est parti ? Qu’ils ne négligent pas l’importance de l’académie ! Pour des clubs comme Anderlecht et l’Ajax, c’est crucial. Mes trois enfants jouent d’ailleurs au foot. Tous en élite. Ma fille est très bonne.”

Wilhelmsson avec son ami Zlatan à un entraînement avec la Suède. ©JONATHAN NACKSTRAND

”Mon ami Zlatan est numéro 1, sinon il me tue”

En 2006, Wilhelmsson est parti à Nantes et ensuite à l’AS Rome, Bolton, La Coruña, Al Hilal, Al Ahli, LA Galaxy, Baniyas et Mjällby. À la Roma, il a joué avec Totti, en équipe nationale de Suède, il a joué aux côtés de Zlatan. À Los Angeles, il a partagé le vestiaire avec David Beckham. “Le plus grand des trois ? Quelle colle… (Après un silence) Ils étaient tous les trois des légendes, à leur façon. Beckham n’était plus très jeune (37 ans) quand j’ai joué avec lui. Totti était incroyable. Mais je me dois de mettre Zlatan en numéro 1. Sinon, il me tue (rires). On s’entend parfois, mais pas très souvent. Depuis qu’il a arrêté, il se consacre à sa famille et à son business, comme moi. Après avoir été footballeur pro, on doit découvrir l’autre côté de la vie.”

À lire aussi

Wilhelmsson avec son compatriote Zetterberg après le titre avec Anderlecht en 2006. ©BELGA

”Zetterberg m’écraserait au padel”

Wilhelmsson habite à Dubaï depuis 10 ans. “On a tout ce qu’il faut ici : le beau temps, la sécurité et le travail. Moi, je travaille sur plusieurs projets. Le plus grand est le développement de clubs de padel à Dubaï et en Arabie saoudite. Je vais bientôt en avoir cinq, dont un qui flotte sur l’eau. J’ai fait construire des terrains sur un lac artificiel qui se trouve entre les gratte-ciel. La vue est magnifique, surtout quand on joue le soir. Moi, je me débrouille au padel, mais je ne joue pas assez pour être au top. Je ne suis pas du tout du niveau de Zetterberg, qui est le numéro 80 de Suède. Pär ne perdra jamais sa rage de vaincre (rires). Il m’écraserait.”

”Eriksson m’a refait jouer à 38 ans”

Wilhelmsson a rangé ses chaussures de foot à l’âge de 36 ans. “J’ai dû arrêter parce que j’avais un problème au gros orteil. Je râlais parce que je ne parvenais plus à atteindre mon meilleur niveau à cause de cela. Je jouais avec des infiltrations. J’ai dû me faire opérer et j’ai arrêté pendant un an. Puis, Sven-Göran Eriksson (l’ancien coach de l’Angleterre) m’a convaincu à signer à Torsby IF, en D5 suédoise. À 38 ans, j’ai joué pendant trois mois. Eriksson est un ami, il habite dans la région d’où vient ma femme. Puis, je suis retourné à Dubaï et j’ai joué du foot en semi-pro, encore à 11 contre 11. Je courais encore mais un peu moins, j’étais un '10'. J’ai arrêté l’année passée, mais je joue encore au foot avec des amis, ici à Dubaï.”

”Le monde des agents de joueurs est pourri”

Après avoir arrêté le football, Wilhelmsson est resté actif dans le milieu de son sport favori. “J’ai été consultant pour la télé locale et j’ai été conseiller de joueurs. Mais ce business des agents de joueurs n’est pas mon truc. C’est un monde pourri, et beaucoup de clubs manquent de professionnalisme. Ce n’est pas le talent du joueur qui compte, ni ses performances. Ce qui importe, est que l’argent circule. Les joueurs sont des produits et ils souffrent. Regardez combien de joueurs ont des problèmes mentaux parce qu’ils changent tellement de clubs ou parce qu’ils ont trop de pression.”

”En Suède, c’est le moment de changer de coach”

Wilhelmsson va regarder le match de ce lundi à la télé. “La Belgique est largement favorite. La Suède reste la Suède, je ne dis donc pas qu’on a aucune chance. Mais en ce moment, on n’a pas assez de qualités pour trouver une formule gagnante. On a eu des joueurs de classe mondiale de grands clubs européens, comme Brolin, Dahlin, Kenneth Andersson, Henrik Larsson, Zlatan, évidemment. La génération actuelle n’a pas de joueur de ce niveau. Et peut-être que les choix du coach (NdlR : Janne Olof Andersson) y sont aussi pour quelque chose. Moi, je ne suis pas fan de lui. Je sais qu’il a obtenu quelques bons résultats dans le passé, mais je crois que c’est bientôt le moment de changer de coach. Au match aller, Lukaku nous avait confrontés à la réalité en nous mettant trois buts. Normalement, on encaisse peu de buts à domicile.”

”Olsson aurait été bon dans mon Anderlecht”

Dans la sélection suédoise, on retrouve un ex-Anderlechtois – Kristoffer Olsson – et un Anderlechtois actuel – Ludwig Augustinsson. Ils ne seront jamais un Zetterberg ou Wilhelmsson. “Non, mais ce sont de bons joueurs. Si Olsson avait joué dans l’Anderlecht de mon époque, il aurait été bon. Il le démontre à Midtjylland depuis la saison passée. Mais c’est le genre de joueur qui ne sait pas renverser la vapeur à lui seul. Quand il joue dans une bonne équipe qui a le ballon, il est très utile. Et Augustinsson ? Oui, je le connais bien. Vous verrez : il a le niveau pour Anderlecht.”

”Malgré Zlatan, on a perdu en Belgique en 2001”

Malgré ses 79 capes, Wilhelmsson n’a jamais joué contre la Belgique avec la Suède. “Du moins, avec les A. Je me souviens d’une double confrontation avec vos Espoirs, en 2001, quand je jouais encore en Norvège. Il s’agissait de matchs de qualifications pour l’Euro. On avait gagné 3-2 en Suède et pour le match retour dans le vieux stade de Gand, Zlatan nous avait rejoints. (NdlR : Il avait joué avec l’équipe A, en Angleterre – 1-1 - quelques jours auparavant). On avait perdu 2-0 et la Belgique s’était qualifiée.” Selon les anciens articles de ce match, Zlatan (20 ans, Ajax) jouait clairement contre son goût. Les buts belges avaient été inscrits par Bjorn De Wilde et Gonzague Vandooren.

”J’ai fait perdre 9 kg à Anthony”

Quand on évoque ses anciens coéquipiers à Anderlecht, il sourit. “De temps en temps, j’entends 'Vinnie' (Kompany). Il m’a invité à Burnley, mais je n’ai pas beaucoup de temps. Depuis son premier jour comme coach, je dis qu’il va devenir un des plus grands. Serhat Akin, je l’entends une fois tous les deux mois. Il est très présent dans les médias en Turquie. Et Anthony Vanden Borre, ça fait un bail que je ne l’ai plus entendu. En 2019, je l’avais aidé à redevenir footballeur. Il avait perdu huit à neuf kilos en venant travailler son physique avec moi, ici à Dubaï. Mais il faut que le mental suive pour réussir. Du 95 % ne suffit pas, il faut du 100 %.”

Wilhelmsson avec ses trois enfants, qui jouent tous au football à Dubaï. ©Capture d'écran Instagram

”Cette raie aurait pu me coûter la vie”

En 2021, Wilhelmsson partageait sur ses réseaux sociaux qu’il s’était fait attaquer par une raie. “Oui, ce poisson m’a fait très peur. Je vis au bord de la plage, ici à Dubaï, et j’adore pêcher. J’avais attrapé une raie, mais elle m’a aussi attrapé, en me piquant dans le bras. Cela aurait pu tourner au drame si j’avais été piqué ailleurs dans le corps, puisque son poison peut être mortel. Je n’ai jamais eu si mal dans ma vie, mais une nuit à l’hôpital a suffi pour m’en remettre. Depuis lors, j’ai un respect immense pour ce genre de poisson (rires). Bien sûr que je pêche encore, même avec mes enfants. Et dans une semaine, je pars dans l’est du Mozambique pour faire de la pêche.”