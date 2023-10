Jan Vertonghen envisage de continuer après l'Euro: "Je décide en mars ou avril 2024"

À lire aussi

Avec ses 36 ans, Vertonghen est le papy de l'équipe. "Je dois donner l'exemple aux jeunes, mais ce n'est pas toujours le cas. Cette semaine, j'étais en retard à un rendez-vous du groupe (Rires). Mais c'est un plaisir de les côtoyer. Lors du vol entre Bruxelles et Vienne, j'étais assis à côté de Mandela Keita. Il regardait un documentaire, mais on s'est mis à papoter et il m'a posé des questions sur la Premier League et sur mon retour en Belgique. Pendant une demi-heure, on a eu une conversation intéressante concernant le football."