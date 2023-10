Tu es trop important, Onana : ne donne plus raison à Martinez

Onana (remplacé par Tielemans) et Eden Hazard quittent le terrain arès une heure de jeu contre le Maroc à la Coue du monde. Martinez s'était fait critiquer pour cette décision. ©BELGA

Retour à ce 27 novembre passé dans l’Al Thumama Stadium de Doha. Après 28 minutes, déjà, Onana s’était pris une jaune. Mais comme souvent, il était monstrueux dans le jeu. Martinez se retrouvait devant un dilemme : le remplacer ou le laisser sur le terrain, au risque de terminer le match à dix. Le Catalan avait choisi la première option. Mais l’impact physique de Tielemans, le remplaçant d’Onana, était beaucoup moins grand. La Belgique avait perdu le combat dans l’entrejeu et le Maroc avait marqué deux fois dans la dernière demi-heure (0-2). Après le match, Onana déclarait qu’il aurait pu terminer le match, malgré sa jaune. “J’ai souvent joué avec une carte jaune.”

Dix mois plus tard, on s’est retrouvé dans une même situation. Et Onana s’est fait piéger. Un coup de malchance ? Non, parce qu’il avait déjà fait un tacle (correct mais) risqué devant le banc de l’Autriche en début de seconde mi-temps. Avec un arbitre comme l’Espagnol Manzano, le roi des cartes jaunes (la saison passée, il en a donné 195 en 39 matchs, soit 5 par match), on sait qu’il ne faut pas jouer avec le feu.

Amadou Onana est le nouveau patron de notre entrejeu. Avec ses longues jambes, il abat beaucoup plus de kilomètres qu’un Axel Witsel et il fait plus peur à l’adversaire. Ses interventions musclées, son volume, sa puissance et son apport dans le jeu aérien sont des atouts dont rêve chaque équipe. Mais Amadou a un point de travail : il doit réfléchir avant de mettre le pied. Surtout quand il a déjà une jaune. Ce ne sera pas un exercice facile, vu que son jeu viril est sa plus grande qualité. Il devra trouver le juste milieu afin de ne plus mettre son équipe dans les embarras comme lors des 18 dernières minutes en Autriche.

Onana n'a pourtant pas tort: ce n'était que sa 2e exclusion après deux jaunes, il a terminé 23 matchs avec une jaune.

Les stats lui donnent toutefois raison : il sait terminer des matchs sans carte rouge après s’être pris une jaune. Dans sa jeune carrière – c’est sa 4e comme pro – Onana s’est pris 25 cartes jaunes (dont 9 en Premier League avec Everton, la saison passée) et il a été exclu trois fois, dont une fois après une rouge directe. Il a donc terminé 23 rencontres malgré un avertissement. Mais les arbitres ne sont pas partout comme en Angleterre, où des tacles appuyés sont moins fréquemment pénalisés par le biais d’une carte jaune.

Et à l’Euro, contre des adversaires plus redoutables que l’Autriche, une exclusion se paierait cash. Est-ce que Tedesco le laisserait sur le terrain à l’avenir après un avertissement ? Ce n’est pas dit.