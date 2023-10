Belgique-Suède arrêté: "On va demander à nos supporters de ne pas afficher de maillots jaunes"

Fredrik Reinfeldt, ancien Premier ministre de la Suède et actuel président de la fédération suédoise, a appelé à la sécurité des Suédois, avant toute chose. "Le football n'est pas important dans ce genre de circonstance. On va être très prudent et demander à nos supporters de ne pas afficher de maillots jaunes. Le niveau de sécurité va être relevé au pays" a-t-il expliqué quelques instants après l'arrêt du match.