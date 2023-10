Les compos probables de Belgique – Suède : Keita pour remplacer Onana, et un retour au 4-2-3-1

Tielemans, Keita et Vermeeren sont les trois options explicitement citées par Tedesco pour remplacer Onana. “On prendra notre décision demain (lundi) matin”, a-t-il commenté, sans laisser filtrer aucun indice, sinon celui qu’il avait délivré lors de sa conférence de presse d’annonce de la sélection : “Keita est appelé pour renforcer la densité physique au milieu.” Le joueur de l’Antwerp pourrait-il recevoir sa chance ? Ce serait un sérieux coup au moral de Tielemans, dont le déclin en équipe nationale est évident. Le titulariser serait une forme de main tendue, après l’avoir convoqué dans les 24 et alors que les interrogations accompagnent son début de saison.

Carrasco de retour dans l’équipe de base ?

Si aucun test n’est à attendre – c’est ce qu’a laissé entendre Tedesco en conférence de presse – l’équipe alignée pourrait être assez similaire à celle qui a débuté en Autriche. À une grande exception près, outre l’absence d’Onana : il est peu probable que le 4-4-2 soit à nouveau utilisé, pour revenir au 4-2-3-1. Openda débutera probablement sur le banc et Carrasco devrait reprendre le poste en soutien de Lukaku. Avant la rencontre de Vienne, Tedesco avait expliqué que le choix “a porté à 51 % pour Loïs et 49 % pour Yannick”. Comprenez par là, le choix n’a pas été simple à poser.

Avec l’objectif de verrouiller la première place, pour finir parmi les premiers de groupe et être tête de série lors du tirage au sort de l’Euro (2 décembre), la Belgique souhaitera fêter comme il se doit la qualification avec son public.