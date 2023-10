Les qualifications sont finies pour les Diables ? Non, voici trois bonnes raisons de jouer le coup à fond jusqu’au bout

Être tête de série au tirage au sort de l’Euro

En battant l’Autriche, la Belgique a de grandes chances de finir première de son groupe. Il ne manque que trois points pour être assuré mathématiquement de finir en tête. Mais les Diables doivent prendre un maximum de points lors des deux derniers matchs pour finir dans les “meilleurs premiers”.

Il y a dix groupes qualificatifs pour seulement cinq places restantes dans le premier chapeau du tirage de l’Euro (l’Allemagne prend une place en tant que pays organisateur). Seuls les cinq “meilleurs premiers” seront donc têtes de série le 2 décembre à Hambourg quand les boules seront réparties par pot.

Avec cinq victoires et un nul, la Belgique fait de belles qualifications mais la France et le Portugal de Roberto Martinez font mieux, avec un score parfait. L’Angleterre et la Hongrie font aussi bien. Ce qui nous place dans le top-5 actuellement, donc en position de tête de série. Mais une fin de qualification cochonnée pourrait changer la donne. Les moins bons vainqueurs de poules qualificatives seront dans le chapeau 2 avec le meilleur deuxième des dix groupes.

En 2016 et en 2021, les deux derniers Euros où la Belgique s’était qualifiée sur le terrain, elle avait à chaque fois été tête de série.

Gareth Bale vient de marquer contre les Diables à Cardiff en juin 2015, la dernière défaite belge en qualification. ©Photo News

Arriver au total de… 40 matchs de qualif sans défaite

Le 12 juin 2015. Cette date reste encore et encore. Ce jour-là, les Diables de Marc Wilmots étaient battus au pays de Galles dans un match de qualification à l’Euro 2016, sur un but de Gareth Bale à Cardiff (1-0). Depuis, ils sont… invaincus dans les rencontres qualificatives.

Cela représente un total de 38 duels consécutifs sans défaite pour la Belgique, en comptant le succès de vendredi en Autriche. Dont… 35 victoires (nuls contre le pays de Galles, la Tchéquie et la Grèce). Une série folle qui pourrait s’étendre au chiffre rond de 40 si les Diables ne font pas de bêtises contre la Suède et l’Azerbaïdjan.

Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026 (le tirage doit encore être effectué, premier match en mars 2025), ils pourraient aussi atteindre l’anniversaire des 10 ans d’invincibilité en qualification. Ce n’est pas un trophée mais ça reste une performance de choix.

Renforcer les débuts records de Tedesco

Domenico Tedesco a battu un record vendredi à Vienne : jamais un sélectionneur des Diables n’avait débuté son mandat par une si longue série invincibilité.

Avec le succès en Autriche, l’Allemand de 38 ans est à sept rencontres consécutives sans défaite (6 victoires et un nul contre les Autrichiens au Heysel). Aux matchs de qualification, il faut ajouter l’amical disputé en Allemagne (succès 2-3).

Raymond Goethals (en 1968) et René Vandereycken (2006) s’étaient arrêtés à six duels avant de connaître leur première défaite. En Yougoslavie pour le Sorcier et en Serbie pour Maître René.

La Serbie sera justement sur la route de la passe de dix pour Tedesco. Entre la Suède et l’Azerbaïdjan, il y aura un duel amical contre la bande d’Aleksandar Mitrovic (le 15 novembre au Heysel).