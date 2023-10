Lukaku vient de dépasser une légende du football mondial

Le Diable rouge frappe aux portes du top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps en équipe nationale. Il lui suffira de marquer face à la Suède pour y parvenir.

À lire aussi

Son total actuel est de 78. S’il ne rattrapera jamais Cristiano et ses 125 réalisations pour le Portugal, il a dépassé une légende en marquant face à l’Autriche. Son nom : Pelé. Rendons toutefois à la légende brésilienne ce qui lui appartient : il a atteint ce total en seulement 92 matchs contre 111 pour Big Rom.

“Quand j’entends cela et que je vois les critiques qu’il peut encore y avoir à son égard, cela m’attriste, dit Johan Walem. Il faut se rendre compte de la chance que la Belgique à de l’avoir car il aura eu un énorme impact sur notre football mais aussi sur le sport au niveau mondial. ” Alex Teklak appuie les propos de son confrère avec une citation : “Les grands arbres prennent plus le vent.”

Le roi Pelé en 1970 ©Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Notre consultant met toutefois en garde ceux qui ne parviennent pas à profiter du buteur. “Attention à ce qui se passera ensuite. C’est lorsqu’il arrêtera qu’on se rendra compte de son importance. On banalisait chaque victoire de Justine (Henin) et Kim (Clijsters) et regardez le gouffre qu’elles ont laissé derrière elles. Et nous sommes en train de faire pareil pour Remco (Evenepoel) et Wout (van Aert). Ne banalisons pas les exploits de nos grands sportifs. ”

Lukaku est proche du top 10 des meilleurs buteurs de tous les temps en équipe nationale

1. Cristano Ronaldo (Portugal) 125

2. Ali Daei (Iran) 109

3. Lionel Messi (Argentine) 104

4. Suni Chhetri (Inde) 93

5. Mokhtar Dahari (Indonésie) 89

6. Ferenc Puskas (Hongrie) 84

7. Ali Mabkhout (Émirats arabes unis) 81

Robert Lewandowski (Pologne) 81

9. Godfrey Chitalu (Zambie) 79

Neymar (Brésil) 79

11. Romelu Lukaku (Belgique) 78

Hussein Saeed (Irak) 78

13. Pelé (Brésil) 77

Statistiques arrêtées au 14/10/23