Qualifications Euro U21 2025: les Diablotins à Budapest mardi contre la Hongrie pour rester invaincus

"Tout le monde est opérationnel et la préparation se passe bien", a confié Gil Swerts dans une vidéo transmise lundi par l'Union belge de football. "On dispose de 23 joueurs, c'est un problème de luxe pour faire les bons choix, mais aussi pour garder tout le monde motivé. C'est le travail du staf. Contre la Hongrie, ce sera un match différent par rapport aux deux premiers. C'est une équipe qui joue un football direct, rapide et en profondeur. Physique aussi."

À lire aussi

Les jeunes Belges s'étaient imposés 1 à 0 face au Kazakhstan en entrée et recevront encore cette année l'Ecosse le 17 novembre à Roulers et l'Espagne, quatre jours plus tard dans les installations du Den Dreef à Louvain. Le prochain duel ensuite est programmé en 2024, en Espagne le 26 mars.

"L'objectif est de prendre le plus de points possible avant d'affronter l'Espagne", a encore ajouté Gil Swerts.

Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront directement qualifiés pour l'Euro (à 16) aux côtés de la Slovaquie, pays-hôte, durant l'été 2025. Les six autres deuxièmes participeront aux barrages en novembre 2024 pour les trois dernières places qualificatives.