Six qualifications sur six pour Jan Vertonghen : “Le foot belge a un bel avenir”

Dans chacune des six campagnes de qualification, Vertonghen a joué un rôle crucial. Voici un moment marquant par campagne.

Vertonghen vient de marquer le 0-2 à Cardiff, Mertens et Kompany le félicitent. ©BELGA

1. Son coup franc à du 112 km/h au pays de Galles

Le 7 septembre 2012 > Pays de Galles – Belgique 0-2. Après trois campagnes ratées (2008, 2010 et 2012), Vertonghen veut enfin se qualifier pour un grand tournoi, en l’occurrence le Mondial 2014 au Brésil. Le premier match se joue à Cardiff contre le pays de Galles. Vincent Kompany inscrit le 0-1, Vertonghen double la mise et soulage les Belges avec un coup franc frappé à du 112 km/h en fin de match après une petite passe de Dries Mertens. “J’ai fermé les yeux et j’ai tiré le plus fort possible, sans trop penser à ma technique de frappe, disait Jan après le match. Quand j’ai vu que le ballon passait à côté du mur, je me suis dit que c’était bien parti.”

Vertonghen se plaint auprès de Lombaerts après le 1-0 à Cardiff. ©BELGA

2. Sa seule défaite, encore au pays de Galles

Le 12 juin 2015 > Pays de Galles – Belgique 1-0. La qualification pour l’Euro 2016 doit à nouveau passer via le pays de Galles. Mais cette fois, les Gallois se montrent plus fort. Gareth Bale inscrit le seul but. Vertonghen râle après le match. “Cette défaite est une tache sur notre campagne. Surtout après le nul (1-1) au match aller. Nous n’avons pas bien joué. Un seul tir cadré en 90 minutes, c’est insuffisant.” Jusqu’à ce jour, cette défaite est la dernière de Vertonghen et des Diables tout court lors d’une campagne de qualification.

Fautif sur un but bosnien, Vertonghen ose à peine célébrer son but de la victoire... du pied droit. ©Photo News

3. Erreur, but et la gêne en Bosnie

Le 7 octobre 2017 > Bosnie – Belgique 3-4. Pour se qualifier pour le Mondial 2018 en Russie, la Belgique doit se farcir la Bosnie, une de ses bêtes noires à l’époque de René Vandereycken. Sur le deuxième but bosniaque, Vertonghen passe sous un dégagement du gardien Begovic. Mais un peu plus tard, il inscrit le 2-3. "J'étais encore tellement gêné d’avoir commis cette erreur sur le but de la Bosnie, que je n’ai pas osé fêter mon but”, déclarait Jan après la rencontre.

Pendant six matchs de suite, Vertonghen et sa défense n'ont pas encaissé de but. ©BELGA

4. 783 minutes sans but encaissé

Le 13 octobre 2019 > Kazakhstan – Belgique 0-2. Lors de sa quatrième campagne de qualification réussie – celle menant à l’Euro 2020 – Vertonghen fait partie d’une défense de béton. Avec ses amis anversois Vermaelen et Vertonghen, il garde le zéro lors de six matchs de suite. Lors du sixième match – au Kazakhstan – Vertonghen doit se déployer à deux reprises pour contrer des frappes locales en début de match. La Belgique ne prendra un premier but qu’après 783 minutes, en fin de match en Russie (1-4), où Vertonghen était absent suite à une blessure musculaire.

Vertonghen se prend une jaune après une faute sur Krmencic. ©BELGA

5. Sa seule suspension en 151 matchs

Le 5 septembre 2021 > Belgique – Tchéquie 3-0. À la 19e, Vertonghen se prend une carte jaune pour une intervention fautive sur un Tchèque. C’est sa deuxième jaune de la campagne de qualification pour le Mondial au Qatar, vu qu’il avait déjà été averti en Tchéquie. Du coup, il est suspendu pour le match contre la Biélorussie, qui se joue à Kazan. C’est sa seule suspension en 151 matchs en équipe nationale. Vertonghen n’a jamais été exclu. Un petit exploit pour un défenseur.

BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 12 : Vertonghen Jan defender of Belgium after the European Qualifiers EURO 2024 qualification group F match between Belgium and Estonia on September 12, 2023 in Brussels, Belgium, 12/09/2023 ( Photo by Pool / Photo News ©Pool

6. Un but dans son 150e match

Le 12 septembre 2023 < Belgique – Estonie 5-0. Le match le plus émouvant de tous pour Jan, qui marque son 10e but dans son 150e match, devant les yeux de ses trois enfants et son épouse. “J’ai hésité à prendre mes enfants au match, vu qu’ils doivent aller à l’école demain, mais je suis content de l’avoir fait”, dit Vertonghen, qui se réjouit de jouer avec autant de jeunes talents. “Le football belge a un bel avenir”, dit Vertonghen après la qualification pour l’Euro 2024, obtenue en Autriche.