Attentats de Bruxelles : le Diable rouge Matz Sels raconte sa soirée au Heysel

Comment avez-vous appris ce qui se passait à Bruxelles ?

"On nous l’a dit au moment où nous étions supposés remonter sur la pelouse après la mi-temps. Nous ne savions rien avant. C’est quand les capitaines des deux équipes ont discuté que nous avons compris qu’il se passait un truc.”

Avant cela, le groupe n’était pas au courant de la fusillade qui s’est déroulée avant le match ?

"Pas du tout. Et même à la pause car Domenico Tedesco nous a donné des consignes tactiques durant son speech de mi-temps comme si nous allions remonter sur le terrain. Nous avions envie de jouer mais nous comprenions la réaction des Suédois vu la gravité de ce qui s'est passé.”

Qu’avez-vous fait ensuite ?

"Nous avons tous contacté nos proches. Pour donner des nouvelles mais également pour voir si eux allaient bien. J’avais beaucoup d’amis et de membre dans ma famille dans le stade. Je ne joue pas souvent alors je voulais en profiter pour convier un maximum de proches. Ils ont patienté en tribune comme tout le monde avant d’être conduits vers une cafétéria réservée aux familles.”

Sentiez-vous du stress dans le groupe des joueurs ?

"Pas pour notre sécurité. Il y a des forces de l’ordre pas loin et nous sommes bien protégés. On pensait plus à nos proches dans le stade qu’à nous en fait. Et encore, ils étaient plus en sécurité que les supporters. Ce sont eux qui ont été le plus courageux car ils étaient dehors durant un long laps de temps sans trop savoir ce qui se passait.”

Combien de temps avez-vous dû rester dans le vestiaire ?

"À peu près comme les supporters. Nous sommes partis vers 1h du matin sans trop de problèmes.”

Avez-vous envisagé de rejouer le match ?

"Franchement, je n’en ai aucune idée. Mais je ne pense pas que les Suédois voudront revenir en Belgique et c’est compréhensible. Qu’on laisse le 1-1 pour clore ce chapitre.”