”C’était un peu tendu au début mais il n’y a jamais eu de panique” : présent au stade Roi Baudouin, Will Still témoigne de l’ambiance particulière

Parmi les supporters, on retrouvait notamment l’entraîneur du Stade de Reims Will Stil. Il est rapidement intervenu dans l’émission “After Foot” sur RMC, le Belgo-anglais soulignait le fait que les supporters étaient “dans le flou” quant aux informations sur l’évacuation de l’enceinte du stade Roi Baudouin. “Heureusement qu’il y a les réseaux sociaux et les messages des gens pour nous informer”, a-t-il ajouté.

Il a également évoqué l’atmosphère qui régnait dans le stade Roi Baudouin durant cette longue attente : “Pour l’instant, c’est plutôt calme, cela a été très silencieux quand il y a eu les annonces que le match était arrêté. Désormais, on entend des chants de supporters, notamment le 'You’ll Never Walk Alone'”

Un peu plus tard dans la soirée, Still a également été joint lors de l’édition spéciale du JT sur BFM TV alors qu’il était toujours dans le stade.

”L’ambiance est tranquille. Il n’y a pas vraiment d’affolement”, a-t-il rassuré d’emblée, “c’était un peu tendu au début mais maintenant ça va.”

L’ancien entraîneur adjoint au Standard est également revenu sur la gestion de la foule dans le stade : “Il n’y a jamais eu de panique, les communications ont été très claires : on devait rester dans la tribune et rester tranquilles et d’autres communications devaient suivre. C’était un peu long mais c’est comme ça.”