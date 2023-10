”Et le pire est encore à venir…” : Thomas Meunier réagit à l’attentat dans le centre-ville de Bruxelles

Ce match a été arrêté à la mi-temps sur le score de 1-1. Les joueurs suédois ont refusé de remonter sur le terrain après avoir appris ce qui venait de se dérouler dans le centre-ville. Les supporters ont, quant à eux, dû attendre dans le stade pour des raisons de sécurité avant de se faire évacuer peu avant minuit.

Face à cette actualité, le Diable rouge Thomas Meunier, absent du rassemblement pour cause de blessure, a tenu à réagir sur X (anciennement Twitter). “Et le pire est encore à venir…”, a-t-il débuté avant d’adresser ses condoléances aux familles des victimes, “prions pour les victimes et les personnes fortement influencées par le mauvais enseignement d’une religion. Que Dieu les aide à trouver le bon chemin.”