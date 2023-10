La police préférait que le match entre la Belgique et la Suède se joue entièrement

Or, c’est dans le courant de la première mi-temps que la confirmation est tombée. Et aussitôt, une réunion de crise a été tenue dans le centre de contrôle du stade Roi Baudouin. Étaient présents à ce meeting improvisé : la police, les responsables de la sécurité des Diables, le CEO de l’Union belge Manu Leroy, des membres de la Fédération suédoise, dont le président, et une délégation de l’UEFA.

La police proposait aux autres parties de ne pas arrêter le match à la mi-temps. L’argumentation de la police tenait la route : elle estimait que la sécurité des 700 supporters suédois était davantage garantie à l’intérieur du stade qu’en dehors, vu qu’ils se disperseraient partout dans la capitale. Mais le team manager de la Suède était formel : “Quand les joueurs vont apprendre ce qui s’est passé, il est exclu qu’ils remontent sur le terrain pour la seconde mi-temps.”

Et l’homme a donc eu raison. La police n’a pas insisté, mais elle a interdit au public de quitter l’enceinte jusqu’à 23 h 47, quand la sécurité était garantie dans les alentours du stade.

Les supporters suédois, dont plusieurs membres de famille des joueurs, sont sortis plus tard. Ils ont été accueillis par les joueurs et le staff dans le hall d’entrée du stade Roi Baudouin. Avant leur départ du Heysel (en cars ou en taxis), on leur a conseillé de cacher leurs couleurs jaunes et bleues.