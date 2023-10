La soirée éprouvante des Diables : en voyant les vidéos de l’attentat à la mi-temps, ils avaient compris

Les Diables ont vécu une soirée qu’ils n’oublieront pas, loin des festivités prévues pour leur qualification à l’Euro 2024. S’ils ne savaient rien de l’attentat au coup d’envoi, ni les joueurs, ni le staff, ils ont vite appris la terrible nouvelle en rentrant au vestiaire à la pause.

Très vite, Victor Lindelöf, le capitaine de l’équipe suédoise, frappe à la porte du vestiaire belge. Il souhaite parler à son homologue Romelu Lukaku, qui est aussi son ancien équipier à Manchester United. Le défenseur fait part du sentiment des joueurs suédois : ils n’ont plus le cœur à jouer au football après avoir appris le meurtre de deux compatriotes qui voulaient simplement les soutenir en tribunes. Ensemble, Lindelöf et Lukaku l’annoncent à l’arbitre dans son vestiaire.

A la pause, Romelu Lukaku a parlé avec l'arbitre en compagnie de son ancien équipier de Manchester, Victor Lindelöf. ©NVE

Inquiétude de savoir le tueur encore en fuite

Domenico Tedesco sort du vestiaire belge et rejoint Manu Leroy, le CEO de la fédération belge, dans la salle habituellement dédiée aux conférences de presse. Frankie Vercauteren, le directeur technique, est là aussi. Ils sont tous d’accord : cela n’a aucun sens de reprendre la partie.

Le sélectionneur n’a même pas besoin de l’annoncer à ses joueurs. Les Diables sont sortis du vestiaire et discutent avec les Suédois. Ils se montrent les vidéos de l’attentat captées sur les réseaux sociaux. Tous ont bien compris qu’il n’y avait aucune chance que la deuxième mi-temps ait lieu. Même si l’UEFA l’avait demandé, les Scandinaves ne seraient pas remontés sur la pelouse, sans se soucier des conséquences sportives.

Vercauteren part rechercher les quelques Diables, dont Openda et Debast, qui étaient à l’échauffement, sans savoir ce qu’il se tramait. De son côté, Tedesco évoque longuement la situation avec le coach suédois, Janne Andersson. Sans jamais parler des enjeux sportifs. Ils partagent les informations qu’ils ont pu recueillir sur ce qu’il se passe dans les rues de Bruxelles, à quelques kilomètres de là. Comme les joueurs, ils sont inquiets de voir que le tueur n’a pas encore été retrouvé.

Un local miraculeux où le réseau GSM passe

Une vingtaine de minutes après la fin de la première période, la décision est officielle : le match ne reprendra pas. Les joueurs prennent rapidement leur douche mais sont surtout occupés sur leur téléphone. Beaucoup ont de la famille dans les tribunes et veulent les joindre. Certains joueurs suédois sont particulièrement inquiets : ils ont des membres de leur famille parmi les 700 supporters visiteurs dans le stade. Mais impossible de rejoindre les joueurs près du vestiaire, ordre de police.

Les joueurs sont vite ressortis sur la piste d’athlétisme pour tenter de repérer leur famille dans des tribunes encore pleines, puisque la consigne de ne pas bouger avait été donnée par le speaker. Kaminski et Carrasco sont les premiers, vite suivis par Mangala, Lukebakio, Tielemans, Doku, Keita et Vermeeren. Bakayoko met beaucoup de temps à trouver ses proches. D’autant que le réseau GSM est saturé vu le nombre d’appels passés dans un périmètre réduit. Finalement, un local épargné par les soucis de réseau est trouvé et les joueurs s’y amassent pour passer leurs coups de fil.

Les membres des familles sont invités à descendre sur la piste pour rentrer dans le stade par le chemin menant aux vestiaires. Ils sont réunis dans la “family house” baptisée Extra Time. L’assemblée est assez joyeuse. Le bonheur de se retrouver et de lâcher la pression après des minutes tendues. Les Carrasco étaient, par exemple, à vingt-cinq lundi au stade. Les membres des familles qui n’ont pas pu se déplacer jusqu’au Heysel sont plus stressés. Il n’est pas toujours simple d’avoir des nouvelles.

Les supporters suédois n'ont pas pu quitter leur tribune, ordre de police. ©PDV

Un Anderlechtois tendu au téléphone

À 23 h 45, les autorités donnent l’autorisation aux supporters de quitter le stade. Tribune par tribune. Les joueurs quittent le Heysel. Beaucoup en voiture avec des proches pour dormir en Belgique avant de repartir dans leur club à l’étranger. D’autres reprennent le car à destination de Tubize où ils passeront la nuit, c’est notamment le cas pour Tedesco.

La délégation suédoise, elle, est toujours dans le couloir des vestiaires. Tendu, l’Anderlechtois Ludwig Augustinsson discute en anglais au téléphone. Contrairement à ses équipiers, il doit rester à Bruxelles où il vit avec son épouse et sa petite fille. Les joueurs et le staff suédois reprennent leur car sous escorte jusqu’à Zaventem. Direction Stockholm. L’idée de rester une nuit dans un hôtel bruxellois pour terminer le match à huis clos le lendemain ne leur a même pas été soumise. Ils n’avaient qu’une envie : rentrer au pays et retrouver leur famille.