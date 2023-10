Il y a dix jours, son retour sur les terrains était toujours programmé pour début novembre. Mais il semblerait que cette blessure ligamentaire à la cheville prenne plus de temps que prévu à se résorber. Et Chelsea n'a probablement pas envie de prendre le moindre risque avec sa nouvelle pépite, d'autant plus que Caicedo, Fernandez ou encore Ugochukwu font le travail dans l'entrejeu et que les Blues viennent (enfin) d'aligner deux succès de rang, juste avant la trêve internationale.

Selon le Daily Mail, le retour de Lavia n'est pas prévu avant la fin novembre... au plus tôt. "Il a pu retirer la botte de protection qui soutenait sa cheville droite la semaine dernière et commencer la rééducation en piscine mais il lui faudra encore un certain temps avant d'être prêt à remonter sur le terrain", expliquent nos confrères britanniques.

Selon eux, il est même probable que Lavia doive attendre début décembre pour réintégrer le groupe de Pochettino.