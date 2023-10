”Bien dormir et bien manger pour marquer” : Kazeem Olaigbe, triplement héroïque pour les Diablotins

Face au Kazakhstan en septembre (77e : 1-0), à Malte vendredi dernier (75e : 0-1) et ce mardi soir en Hongrie (72e), l’attaquant du Cercle Bruges s’est à chaque fois transformé au héros, sorti du banc, pour débloquer des rencontres très compliquées et pauves en occasions. “Je suis très heureux d’avoir pu monter et marquer à chaque fois. Mon secret ? Bien dormir et bien manger !”, a souri Olaigbe au micro de la RBFA.

Pour le reste, hormis une frappe de Kilian Sardella en début de match et deux belles occasions de Mario Stroeykens, les Diablotins ont une nouvelle fois manqué d’idées. Le bloc défensif hongrois était moins bas que ceux du Kazakhstan et de Malte, mais les joueurs de Gill Swerts n’ont jamais réellement trouvé le rythme nécessaire. Pire encore, la Hongrie est passée très proche du 1-0 en première période.

La faute évidemment aux manques d’automatismes de ce nouveau groupe qui vient seulement d’achever sa deuxième semaine ensemble. Mais aussi probablement à certains choix (parfois par faute d’avoir d’autres joueurs à disposition) du sélectionneur qui recherche lui aussi encore la bonne formule. Le changement de système (5-3-2) était censé apporter plus de centres depuis les arrières latéraux, mais il a surtout retiré un joueur offensif et contraint certains joueurs (Matazo en n°10 et Fofana en deuxième attaquant) à évoluer dans une position inhabituelle.

guillement "Heureusement que Kazeem était là, c'est sûr."

Conscient de la problématique, Swerts a néanmoins tenté de corriger son erreur en lançant Stroeykens et Olaigbe dès la mi-temps. Et même si l’équipe n’a pas davantage trouvé de rythme, le talent des entrants a fait la différence puisque le premier donne l’assist pour le second. “Heureusement que Kazeem était là, c’est sûr. Mais c’est aussi parce que mon équipe est vraiment forte mentalement et tactiquement”, pense Swerts.

Toujours est-il que, après ces trois premiers matchs face aux adversaires considérés comme les “plus faibles” du groupe, les Diablotins devront absolument élever leur niveau dans un mois face à l’Écosse et surtout face à l’Espagne, également invaincue (9 pts). D’ici là, Swerts et ton staff devront se pencher sur des solutions pour stabiliser un système, des titulaires (surtout en attaque) et parvenir à créer davantage d’occasions. “On veut évidemment se qualifier, mais on savait dans tous les cas qu’il n’y aurait aucun match facile”, ponctue le sélectionneur.

Belgique : Vandevoordt, Siquet (84e Kana), Van der Brempt, De Winter, Leysen, Sardella, Vranckx, Matazo (46e Stroeykens), Engels, Fofana (46e Olaigbe), Sylla (63e Stassin).

Arbitre : M. Jakubik (Pol).

Avertissements : Balogh, Olaigbe, Barath.

Buts : 72e Olaigbe (0-1).