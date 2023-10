Eden Hazard, footballeur belge le mieux payé de tous les temps : l’énorme somme gagnée durant sa carrière !

Seize années de professionnalisme, dont l’histoire s’est écrite entre sa jeunesse lilloise, la success story anglaise et la fin de carrière difficile en Espagne. De toutes ces années au plus haut niveau, Eden Hazard a également fait partie des plus hauts salaires de chaque club dans lequel il est passé. Au point où le chiffre révélé par le Nieuwsblad est révélateur : durant toute sa carrière, le Belge aurait engrangé plus de 110 millions d’euros.