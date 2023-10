Eden Hazard rechausse les crampons avec le Variétés Club de France pour la bonne cause

Comment le Variétés a pu boucler ce recrutement spectaculaire ? Par une simple invitation. Ni plus, ni moins. “Et il y a répondu favorablement assez vite, il n’y a vraiment pas de secret, sourit Baptiste Vendroux, l’un des organisateurs de la rencontre. Il a vu le plateau et a dit oui.”

Peut-être séduit par la perspective de retrouver des visages connus : celui de Daniel Van Buyten à qui il sera associé pour la première fois depuis le quart de finale perdu contre l’Argentine à la Coupe du monde 2014, ultime match de la carrière du défenseur. Mais aussi ceux de son époque lilloise avec ses anciens partenaires Yohan Cabaye et Mathieu Debuchy et l’entraîneur qui l’a lancé dans le grand bain du professionnalisme, Claude Puel, qui a toujours considéré le Brainois comme “l’un des plus grands talents” qu’il a entraînés comme il l’a rappelé dans nos colonnes.

Hazard, qui portera forcément le numéro 10, sera très bien entouré. À ses côtés quatre champions du monde 1998 : Laurent Blanc, Didier Deschamps, Robert Pirès et Christian Karembeu, quatre autres anciens internationaux français : Ludovic Giuly, Alain Giresse, Dominique Rocheteau et Sidney Govou. Sans oublier Wilfrid Mbappé, le père de, un certain Jens Lehmann ou encore Roméo Elvis pour le côté paillettes.

”Il va jouer un match entre potes avec une certaine structure, Eden connaît l’engouement du foot dans le nord, poursuit Vendroux. Tous les éléments s’y prêtaient.” Avec en plus la perspective de jouer pour la bonne cause puisque les bénéfices de la rencontre seront reversés aux Pièces Jaunes qui contribue à financer des projets destinés à améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents hospitalisés. “Cet aspect solidaire lui ressemble. C’est quelqu’un de généreux, qui aime bien rire, échanger. Malgré le fait qu’il ait été l’un des meilleurs joueurs du monde, il a toujours été abordable et cette simplicité a toujours fait sa force.”

Forcément, le timing de l’annonce de la retraite de l’ancien Diable a stimulé la billetterie. Sur les 12 000 places vendues de huit à vingt euros, 10 000 ont déjà trouvé preneurs. “Il y a eu un pic d’engouement assez important sur tous les plans”, confirme Vendroux en faisant référence aussi à la retransmission de la rencontre sur Eleven. Pour le premier match du reste de la vie d’Eden. Qui en appellera peut-être d’autres dans le même cadre ? “J’espère déjà qu’il va d’abord prendre du plaisir, qu’il va régaler le stade de l’épopée. L’objectif est qu’il passe un bon moment, souligne Vendroux. Nous sommes toujours favorables à la venue de grands noms. Encore plus quand ils ont un bon esprit, déconneur et généreux. Avec cette envie de rendre au football ce que ce sport leur a apporté. On a parfois tendance à diaboliser le milieu du football. Là, c’est un vrai contre-exemple avec des anciens joueurs qui se rendent disponibles. Hazard en est la parfaite illustration. Et s’il a envie de s’amuser, la porte sera ouverte.”

"Si des villes en Belgique sont prêtes à nous recevoir, pourquoi pas ?"

Et si le Variétés club de France revenait en Belgique ? Créée en 1971, cette équipe qui a déjà disputé plus de 2400 rencontres a déjà fait des crochets de notre côté de la frontière en 1982, 1993, 2002 et 2017 à Tournai. "Si des villes sont prêtes à nous recevoir, pourquoi pas ? Les Belges sont généreux, aiment les événements caritatifs comme le Télévie ou Cap 48, le foot et la fête. Les conditions sont réunies, souligne Vendroux. À voir dans quelle ville et dans quel club."