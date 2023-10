”Je suis plus jeune que les autres donc je n’ai même pas besoin de m’échauffer, dit-il alors que les autres joueurs de son équipe sont en train de travailler dur. J’espère prendre les trois points (rires).”

Avec quel sentiment êtes-vous monté sur le terrain aujourd’hui ?

”Cela fait toujours plaisir car ça a été une grande partie de ma vie. Mais le football ne me manque pas encore. Je prends du temps pour moi. Le football va certainement me manquer un jour. Je regarde à la télé, mes fils jouent au foot donc je ne serai jamais très loin.”

Pourquoi avoir décidé de vous arrêter ?

”Dans la vie, on ne peut pas tout expliquer. Je suis en paix avec moi-même. Je suis content.”

Avez-vous été approché par l’Union comme certaines rumeurs folles en ont fait état ?

”Il n’y a rien eu. J’ai entendu beaucoup de bêtises mais ça fait partie du mercato. C’était cool de voir mon nom associé à pas mal de clubs. Surtout en Belgique. Je n’ai jamais eu la chance de jouer pour un club belge. Cela aurait pu être une belle histoire mais ça ne s’est pas fait.”

S’arrêter, était-ce un choix difficile ?

”Je ne vais pas dire difficile mais ce n’était pas simple. J’y avais déjà réfléchi depuis un moment donc ça m’a aidé. J’ai tellement de choses à faire en dehors du football que j’ai pu poser un choix serein.”

Quand avez-vous décidé d’arrêter ?

”J’y avais déjà pensé quand j’ai pris ma retraite avec l’équipe nationale. Je sortais d’une période compliquée avec le Real. J’avais toujours dit que j’arrêterais dès que je n’aurais plus de plaisir sur le terrain. Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l’argent. C’était la meilleure solution. Je ne prenais plus de plaisir aux entraînements… et je ne jouais plus. La décision était simple.”

Quels souvenirs gardez-vous de vos années au Real ?

”Pas que de mauvaises choses. J’ai rencontré des personnes incroyables. Avoir pu évoluer dans le meilleur club du monde, c’était un rêve auquel j’ai goûté.”

Êtes-vous parti trop tôt ?

”Je pense que je suis parti tôt. Mais je ne l’ai pas fait sur un coup de tête.”

Qu’allez-vous faire dans un avenir proche ?

”Profiter de la vie. Rouler à vélo, jouer au golf, voyager. Comme les gens normaux font.”

Allez-vous rester dans le football ?

”On verra, j’ai encore pas mal d’années devant moi. Loin ou proche du terrain ou verra.”