”Il fait partie des trois joueurs les plus talentueux avec qui j’ai joué”, “Il a fait une carrière fantastique” : Hazard encensé par tous

À quoi ont-ils pensé au moment de se retrouver ? Forcément à ce doublé historique vieux déjà de douze années. Mathieu Debuchy et Yohan Cabaye ont vite retrouvé leurs automatismes avec Eden Hazard comme si la connexion lilloise était encore à très haut débit. L’ancien latéral droit n’était pas mécontent d’avoir l’ancien Diable dans son équipe cette fois. “Quand j’étais à Newcastle et lui à Chelsea, il y a des matchs où cela s’est bien passé pour moi, d’autres où c’était plus compliqué. C’est un véritable poison pour les défenses adverses. Il est imprévisible, c’est ce qui a fait sa force. C’est très difficile de défendre sur lui”, convient l’ex défenseur en formulant un souhait : “Il a beaucoup à apporter au football et j’espère qu’il va rester dans le milieu. Et Eden fait partie des trois joueurs les plus talentueux avec qui j’ai joué.”