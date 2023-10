Daniel Van Buyten a retrouvé Eden Hazard avec grand plaisir : “C’était un génie”

À lire aussi

L’adversité du soir ne l’a pas poussé à faire se répéter un scénario déjà vu il y a quelques années : “C’est vrai que de temps en temps, quand on avait le ballon et qu’on ne savait pas trop quoi en faire, on le donnait à Eden et il trouvait la solution avec des coups de magie.”

Des inspirations que Van Buyten a retrouvé l’espace d’une soirée et qui appartiennent désormais au passé. “J’ai partagé l’émotion des supporters belges à l’annonce de sa fin de carrière. Cela manque d’avoir des joueurs qui ont cette magie. C’était un génie sur le terrain. On est surpris mais je respecte. On a tous des obligations, nos raisons, un corps aussi. Cela se respecte.”

Et à l’heure de convoquer son meilleur souvenir remonte à la surface celui de ce but au Vélodrome un soir de mars 2011 “une frappe du gauche où il ne se pose pas de question”. “Un but splendide qui lui ressemble. Eden, c’est la simplicité de donner du plaisir et il en a pris. Je suis certain que ce ne sera pas la dernière fois qu’onva le voir dans ce cadre-là.”