L’Inter lance déjà le choc contre l’AS Roma : “Lukaku ? Plus personne n’y pense au club”

Ce jeudi, Federico Dimarco a allumé la première mèche. Dans une émission sur la Rai 2, la chaîne publique italienne, l’actuel arrière gauche est d’abord revenu sur la finale de la Ligue des champions. Lors de cette rencontre, Big Rom' est devenu l’antihéros en manquant des grosses occasions et en bloquant une tête de… Dimarco qui prenait la direction du but. “Je ne peux pas dire à la télé ce que j’ai pensé quand Lukaku m’a bloqué de la tête après la barre transversale, je vais le dire plus tard en privé…”, a-t-il expliqué. Ce qui en dit long sur la rancœur qu’il a envers le Diable rouge.

Ce qu’il a confirmé par après. “À propos de son transfert, tout ce qui a été écrit s’est produit”, a-t-il assuré. “Personnellement, j’étais un peu contrarié. J’étais très proche de lui pendant toute l’année. Même si je ne veux plus aborder le sujet puisqu’il joue dans une autre équipe. Si nous sommes excités par son retour à San Siro ? Bien sûr, comme tous les matchs.”

Cependant, il apparaît clair que ce duel ne sonnera pas comme un match lambda de Serie A. Après l’international italien, c’est le CEO de l’Inter qui a pris la parole pour la Gazzetta dello Sport. “Lukaku fait partie du passé”, a-t-il commencé. “Plus personne ne pense à lui à l’Inter, à aucun étage du club. Un dossier comme celui de Lukaku est caractéristique du football que l’on connaît aujourd’hui. Mais cela en fait partie. Ce n’est pas la première fois que quelqu’un dit qu’il veut rester à l’Inter pour finalement partir dans un autre club.”

Beppe Marotta : “Une énorme déception”

Plus personne n’y pense… si ce n’est Beppe Marotta ? Il y a quelques jours, il s’était déjà penché sur le cas du Diable rouge. Au Festival dello Sport, il avait déjà taclé le Belge de 31 ans. Notamment lorsqu’on lui a demandé de trancher entre deux parias : “Lukaku ou Icardi ? Au vu de la manière dont les choses se sont passées, je choisirais Mauro Icardi. Lukaku peut dire ce qu’il veut bien sûr, mais on l’a toujours respecté… et puis l’argent fait la différence dans le football.”

Dans le quotidien rose, Beppe Marotta a aussi expliqué que Lukaku comme Skriniar, qui est parti sans prolonger son contrat, étaient des “énormes déceptions”. Il a ensuite pris un joueur comme exemple. “Lautaro n’est pas comme Skriniar. S’il montre l’envie de prolonger, ce qui est également notre souhait, c’est que nous sommes sur la bonne voie.” Avant d’en remettre une couche. “Avoir des joueurs fidèles est une valeur ajoutée. Ce sentiment d’appartenance est important. Si un joueur ne comprend pas ce que signifie jouer pour l’Inter ou gagner un derby… Je préfère avoir un joueur avec moins de qualité qui renonce à aller dans des équipes plus importantes, avec de plus gros moyens, pour rester lié à son club.”

À San Siro, la rencontre entre l’Inter et l’AS Roma devrait donc être électrique. Avec sept goals en huit rencontres, Big Rom' a déjà démontré qu’il avait bien digéré cet été compliqué. En conférence de presse avec les Diables rouges, l’attaquant est revenu de façon énigmatique sur son été où tout a été dit sur son sujet. “Si je disais vraiment comment tout s’est passé l’été dernier, tout le monde serait choqué”, a-t-il déclaré. "Un jour, je dirai la vérité. Les autres devront aussi l’assumer à ce moment-là.”

Pour remettre les pendules à l’heure, le rendez-vous est pris. Et cela se déroulera le dimanche à 18h du côté de Milan. On a hâte d’y être !