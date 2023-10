Même à la retraite, Eden Hazard fait le show sur et en dehors des terrains : “La suite ? Du vélo et du golf”

À lire aussi

L’ancien capitaine des Diables rouges, qui a d’ailleurs porté le brassard ce mercredi soir, a joué le jeu sans forcer son talent. Ce qui ne l’a pas empêché de sortir quelques gris-gris et même un but et six assists. “L’important, c’est de prendre les trois points”, a-t-il balancé avec sa dérision légendaire.

Eden reste Eden. Même sans son statut de football professionnel, il cristallise l’attention par son charisme débordant.

Pas étonnant d’ailleurs que les 12 000 sièges du stade de Calais ont presque tous trouvé preneurs. Le buzz causé par sa retraite a ramené du monde au match organisé par le Variétés Club de France. L’opération a rapporté 14 000 euros à l’opération Pièces jaunes. Une réussite.

La vision du jeu est toujours là.

Fier d’avoir suscité l’intérêt de clubs belges

Le timing de l’annonce de la retraite d’Eden Hazard n’était pas anodin. Il savait qu’en participant avec ses potes à ce match de charité, il allait être harcelé de questions. Tous les médias belges avaient fait le déplacement. Son arrivée tout en décontraction alors que tous les autres joueurs étaient déjà sur le terrain – “Je suis plus jeune, je ne dois pas m’échauffer” – a créé un mouvement de foule.

"Ai-je arrêté trop tôt? Oui peut-être."

La réaction d’Eden ? Jouer le jeu à fond. Il a même mimé une blessure à la cuisse juste avant le début de la partie. Un clin d’œil à sa fin de carrière pourrie par les (trop) nombreuses galères physiques. “Ai-je arrêté trop tôt ? Oui, peut-être. J’ai entendu beaucoup de choses à mon sujet au mercato. C’était cool de voir mon nom associé à pas mal de clubs. Surtout en Belgique. Je n’ai jamais eu la chance de jouer pour un club belge. Cela aurait pu être une belle histoire mais ça ne s’est pas fait. Je peux vous assurer que je n’ai pas décidé d’arrêter le football sur un coup de tête. Je pense à arrêter depuis que j’ai pris ma retraite avec l’équipe nationale. Je sortais d’une période compliquée avec le Real. J’avais toujours dit que j’arrêterais dès que je n’aurais plus de plaisir sur le terrain. Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l’argent. C’était la meilleure solution. Je ne prenais plus de plaisir aux entraînements… et je ne jouais plus. La décision était simple.”

La connexion Hazard-Cabaye, comme à Lille.

Faire comme les gens normaux

Et si son énorme raté seul face au gardien à la 20e minute donnait raison à Carlo Ancelotti de l’avoir mis si longtemps sur le banc ? Hazard aurait rêvé de répondre avec un but dans la foulée comme il l’a fait ce mercredi soir mais il n’y est jamais parvenu. “Mais je ne garde pas que de mauvais souvenirs du Real malgré un passage sportif compliqué. J’ai rencontré des personnes incroyables. Avoir pu évoluer dans le meilleur club du monde, c’était un rêve auquel j’ai goûté. Après, décider de tout arrêter n’était pas simple. Je suis dans le monde du football depuis que j’ai cinq ans et j’en ai 32. J’y avais déjà réfléchi depuis un moment donc ça m’a aidé. J’ai tellement de choses à faire en dehors du football que j’ai pu poser un choix serein.”

guillement "On verra si mon avenir se passe dans le football ou non mais je suivrai mes fils de près."

Ces choses à faire sont encore floues. Même pour lui. Une image a fait le buzz ce mercredi. Plus tôt dans la journée, le numéro 10 est passé chez Want You Bike pour s’offrir un vélo de course. Une passion inconnue du Brainois qu’avait évoqué son frère Thorgan au moment de la retraite de son aîné. “Je vais faire un peu de vélo, de golf, sourit Eden Hazard. Je pense aussi prendre des vacances. Faire ce que les gens normaux font en fait. Le football ne me manque pas. Mais je sais que ça viendra à un moment. Je ne sais pas dire actuellement si mon avenir se passera près des terrains mais j’y serai pour suivre mes enfants.”

De sa carrière ou de ce match, ses fans retiendront d’Eden Hazard le plaisir qu’il était capable de donner aux passionnés de football. Même Roméo Elvis ne cachait pas son admiration. “Je lui ai fait trois passes et je pense pouvoir arrêter ma carrière de footballeur là-dessus.”

Eden, qui aurait pu offrir un assist au rappeur si un défenseur adverse n’avait été l’auteur sauvetage miraculeux, lui aurait répondu qu’elle a moins marqué le football belge.