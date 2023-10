S’il a prouvé qu’il avait encore de beaux restes, le Brainois a expliqué les raisons de sa retraite avant la rencontre : “Je ne prenais plus de plaisir sur le terrain. Je ne vais pas dire difficile mais ce n’était pas simple. J’y avais déjà réfléchi depuis un moment donc ça m’a aidé.”

Si les hommages ont été nombreux dans le monde du football, on n’avait pas encore entendu Roberto Martinez parler de son ancien capitaine en équipe nationale belge. L’Espagnol, qui réalise une campagne de qualifications parfaite en vue de l’Euro 2024 avec le Portugal, était l’invité de l’émission El Larguero sur la chaîne de radio espagnole Cadena SER. Parmi les sujets évoqués, celui de la retraite de l’ancien madrilène.

”Je ne pense pas que sa fin soit triste”, a répondu d’emblée l’Espagnol qui encense le Brainois, “Eden doit célébrer sa carrière, c’était un génie et il a marqué l’histoire du football belge. Et il l’a toujours fait avec le sourire.”

Les deux hommes se sont très bien connus en équipe nationale. Roberto Martinez parle d’Hazard comme d’un “leader très respecté dans le vestiaire et qui a toujours apporté du bonheur dans les moments de plus grande tension.”

”En 2018, il était le meilleur joueur de la Coupe du monde”

Avec en point d’orgue, la Coupe du monde en Russie où les Diables rouges ont pris la troisième place finale après un tournoi épique et des victoires historiques contre le Japon et le Brésil : “D’Eden, je veux avant tout me souvenir de la Coupe du monde 2018 où, pour moi, il était le meilleur joueur du tournoi et il a porté l’équipe de manière naturelle que cela a donné une énergie contagieuse à tout le monde.”

Adulé en Belgique mais aussi à Lille ou à Chelsea, Eden Hazard a néanmoins connu une période très compliquée au Real Madrid. “C’est dommage que les supporters du Real Madrid et de la Liga ne l’aient pas vu à son meilleur niveau”, regrette Martinez, “s’il a décidé de prendre sa retraite, c’est parce qu’il veut avant tout se consacrer à sa famille.”