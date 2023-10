Les Belges à l'étranger: Brecht Dejaegere et Charlotte qualifiés en playoffs en battant l'Inter Miami de Messi

Une victoire qui permet à Charlotte de décrocher sa place pour les playoffs en terminant 9e de la Conférence Est avec 43 points, tout comme les New York Red Bulls qui s'est imposé 0-1 à Nashville sans Dante Vanzeir, blessé au dos. Charlotte et New York devront s'affronter dans un barrage pour gagner le droit de défier Cincinnati au premier tour.

L'Inter Miami termine à la 14e place avec 34 points et ne participera pas aux playoffs tout comme le DC United de Christian Benteke, 12e avec 40 points.

Logan Ndenbe et Kansas City joueront eux le barrage des playoffs de la Conférence Ouest après leur victoire 3-1 contre Minnesota, avec Ndenbe sur le terrain toute la rencontre. Kansas City sera opposé au San Jose Earthquakes en barrage pour affronter Saint-Louis au premier tour.