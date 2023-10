Avec le départ à la retraite de nombreux cadres, à commencer par leur capitaine, les Diables Rouges ont-ils perdu toute chance d’un jour briller dans un grand tournoi et de ramener la Coupe à la maison ? Certains estiment que le train est passé, d’autres qu’il est en marche.

Car oui, le défaitisme à la belge pousse certains supporters à se remémorer les heures sombres de notre équipe nationale, où elle peinait à se qualifier pour les grands tournois et s’y rendait généralement sans grandes ambitions. Mais ce serait faire injure à la relève, Jérémy Doku en tête. Le feu follet brille de mille feux sur les pelouses anglaises et en équipe nationale. Certains lui prédisaient l’ombre à Manchester City, mais c’est Grealish, international anglais acheté 117 millions d’euros qui cire actuellement le banc tant Guardiola et consorts encensent notre ailier.

Et que dire d’Onana, Lukebakio, Openda et autres jeunes pousses qui n’en sont qu’à l’aube de leur carrière internationale et sont déjà au sommet dans leurs clubs? Mêlez-y l’expérience des De Bruyne, Lukaku, Courtois… L’espoir est plus que jamais de mise.