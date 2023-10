Loïs Openda a frappé fort ce week-end avec Leipzig.

Deux tirs, deux buts, un premier doublé en Bundesliga. Le week-end de Loïs Openda a ressemblé à un doux songe dans lequel il est plongé depuis son arrivée en Allemagne. Il n’a même pas eu besoin d’une minute pour effectuer un déplacement redoutable, mystifier toute la défense de Darmstadt et planter un nouveau but. En seconde mi-temps, il a démontré qu’il n’était pas maladroit du pied gauche en ne tergiversant pas une seconde lorsque le cuir lui est revenu dans les pieds (72e). Sorti en fin de rencontre en prévision de la Ligue des champions, le Diable est en pleine bourre. Après la rencontre, son entraîneur, Marco Rose, a même expliqué que le joueur n’était “pas entièrement content de lui”. Un signe qu’Openda en veut toujours plus.

Jérémy Doku (Manchester City) : 8/10

La fusée a une nouvelle fois frappé. Alors qu’il était sur le côté gauche, assez loin d’une zone dangereuse, il ne lui a fallu que quelques secondes pour que le ballon soit dans les filets. Grâce à une course supersonique, il a passé toute la défense en revue avant de centrer en retrait parfaitement pour Julian Alvarez.

Mais résumer sa rencontre à cette seule action serait lui faire offense. Parce que lorsqu’il est en jambes, il est tout simplement inarrêtable. Posté à gauche, il n’a cessé de faire des différences face à une défense dépassée et qui n’a jamais trouvé les clés pour le contrer. Par deux fois, il aurait pu marquer lui-même. Mais ses tentatives se sont dérobées. Le jour où il parviendra aussi à cadrer aussi facilement qu’il efface des hommes, il pourra postuler comme l’un des meilleurs ailiers au monde.

Sorti à la 75e sous une sacrée ovation du public, mais aussi de Pep Guardiola : “C’est un ailier exceptionnel. Il est tellement intelligent dans les domaines défensifs et devant, il laisse parler sa qualité. C’est le début de nombreuses années pour lui dans ce club.” On s’en lèche les babines !

Johan Bakayoko (PSV) : 8/10

L’un des meilleurs de son équipe, tout simplement. Malgré un pourcentage de dribbles pas incroyable pour un joueur de sa qualité (50 %), le Diable rouge a marqué le week-end de son empreinte. Pour la première fois cette saison en championnat, il a été directement décisif à deux reprises. D’abord, en trouvant Til en retrait sur une belle remise en un temps pour l’ouverture du score (19e). Ensuite, sur une belle frappe qui a fini au fond même si elle a été légèrement déviée (78e). Entre-temps, il avait déjà essayé de marquer lui-même mais son tir avait été contré (53e). Une seconde après avoir ouvert son compteur but cette saison, Bakayoko semble bien lancé désormais.

Yannick Carrasco (Al-Shabab) : 7/10

Il semble décidément bien s’adapter à sa nouvelle vie en Arabie saoudite. Avec 100 % de temps de jeu, Carrasco est l’un des fers de lance de sa formation et il l’a encore prouvé ce week-end en délivrant l’assist pour le deuxième but des siens dans le temps additionnel. Avant cela, il avait tenté sa chance à quatre reprises. Sur la première, cela aurait d’ailleurs pu mériter mieux mais sa frappe s’était écrasée sur le poteau alors qu’il avait réussi d’abord à effacer deux opposants directs. En six matchs depuis son départ, il a déjà été décisif à six reprises.

Alexis Saelemaekers (Bologna) : 7/10

Saelemaekers a vécu sa première titularisation avec Bologne ce week-end.

Enfin ! Le latéral droit a dû attendre, mais il a enfin connu sa première titularisation ce week-end. Et il n’a pas déçu. C’est lui qui offre une passe décisive pour l’ouverture du score. Il n’était pas loin non plus d’ouvrir son compteur but sur un coup-franc. Une rencontre où il a fait parler son abattage défensif et sa polyvalence. En espérant que sa nouvelle aventure à Bologne soit enfin lancée.

Amadou Onana (Everton) : 7/10

Après l’expulsion de Young dès la 37e minute, il fallait des joueurs besogneux pour compenser. Pas besoin de préciser, mais faisons-le pour le plaisir, que le milieu de terrain fait clairement partie de ce type de joueurs. En première période, comme en seconde, il était au four et au moulin.

Défensivement, il a effectué plusieurs interventions très importantes qui ont permis à son équipe d’y croire plus longtemps. Après sa carte rouge contre l’Autriche, il s’est bien concentré et n’a pas mis en danger les Toffees. Il a aussi été intelligent dans sa capacité à garder le ballon. Un match plein… mais qui ne rapporte pas de point après la défaite dans le derby de la Mersey.

Orel Mangala (Nottingham Forest) : 7/10

Le milieu de terrain est en progrès. Difficile de dire le contraire, surtout offensivement, où il sort beaucoup plus proprement le ballon. Cela s’est encore vu contre Luton où il était à la base de beaucoup d’actions. Avec Sangaré, ils se comprennent très bien. Quand l’un joue plus haut, l’autre compense et cela fonctionne bien. Le milieu pourra juste encore se demander longtemps comment cela se fait-il que son équipe a encaissé deux buts dans les derniers instants de la rencontre.

Wout Faes (Leicester City) : 6,5/10

Globalement, le défenseur s’est montré solide. Surtout, il a fait preuve de caractère. En début de rencontre, il a eu l’un ou l’autre mauvais moment. Notamment lorsqu’il a voulu trop en faire et où il s’est retrouvé en difficulté. Sur le but, il dégage le but qui revient directement avec une belle volée. Puis, il est monté en puissance pour se mettre en avant. Bon défensivement, il s’est montré impassable et a bien combiné avec Mavididi sur la gauche.

Romelu Lukaku (AS Roma) : 5,5/10

Romelu Lukaku est resté muet ce week-end. ©LaPresse

Le plan pour contrer le molosse était clair : il fallait le garde le plus loin possible du but. Ce qui a plutôt bien fonctionné. Si Big Rom' était souvent à la base des actions, il était rarement à la finition. Même s’il aurait pu faire quelque chose en seconde période. Notamment sur un tir du droit sur le poteau. Il n’était pas non plus loin d’offrir un but à Azmoun mais la tentative de l’attaquant après un travail de sape du Diable a terminé sur le bois. Pour le reste, il a été bien muselé.

Matz Sels (Strasbourg) : 5/10

Le portier s’y attendait, il allait avoir beaucoup de travail face au PSG. Et cela a été le cas. Mais que pouvait-il faire sur les attaques du champion en titre ? Sur le pénalty, il part du bon côté mais il est un peu trop court pour arrêter le tir de Mbappé. Sur le second but, il est logiquement battu sur un tir à bout portant tandis qu’il est trompé par un ballon piqué de Ruiz sur le 3-0. Sur quatre tirs cadrés, il a été recherché le cuir dans ses filets à trois reprises sans pour autant être coupable. Frustrant.

Ameen Al-Dakhil (Burnley) : 5/10

Pas certain d’être titulaire, il était tout de même dans le onze de base de Vincent Kompany. Mais il ne s’est pas vraiment montré à son avantage lors d’une rencontre moyenne. Où il n’a pas surnagé, mais où il n’a pas été dramatique non plus.

Olivier Deman (Werder Brême) : 5/10

Les Belges à l'étranger - Dortmund décroche une courte victoire face au Werder Brême de Lynen et Deman

Titularisé comme back gauche, l’ancien joueur du Cercle Bruges n’a pas passé une rencontre simple face au Borussia Dortmund. Malgré un beau pourcentage de réussite sur les passes (81 %), il n’a pas apporté grand-chose, ratant ses deux centres. En fin de première mi-temps, un mauvais placement aurait pu permettre à Malen d’ouvrir le score sans une intervention du gardien. En fin de rencontre, le Diable rouge a été coupable d’une semelle sur Reyna qui lui a valu un avertissement logique.

Dodi Lukebakio (Séville) : 5/10

Pour sa cinquième titularisation consécutive en Liga, l’ailier a été déplacé sur le côté droit par le nouvel entraîneur des Andalous, Diego Alonso. Malheureusement, le Diable rouge n’a pas convaincu le technicien qui a décidé de le sortir en milieu de seconde mi-temps, une décision qui semble logique. Malgré un pourcentage de passes (90 %) et de dribbles (83 %) réussis très bons, il n’a pas su amener le danger, ce qu’il réussissait à faire les dernières semaines. Sa seule frappe a d’ailleurs terminé dans les nuages, signe d’une rencontre à oublier au plus vite.

Mike Trésor (Burnley) : 4/10

Légitimement, on pourrait se demander où est le Mike Trésor qui terrifiait les défenses de Pro League. Dans le jeu, il doit certainement montrer plus. Et il a besoin d’un temps d’adaptation. Mais comment expliquer une telle maladresse sur les corners ou les coups francs ?

Normalement, il s’agit de son arme favorite. Mais ses phases arrêtées étaient médiocres contre Brentford. Il n’est pas encore entré dans sa saison et Burnley aura bien besoin de lui pour se sortir de cette zone rouge.

Charles De Ketelaere (Atalanta) : 4/10

Était-il sur le terrain ? L’attaquant fut très discret ce dimanche. S’il a touché 40 fois le ballon, il n’a pas pesé. Aucun tir cadré et un seul dribble tenté... qu’il a manqué. Bref, il n’y avait aucune raison de le laisser sur le terrain aux yeux de Gasperini, qui l’a sorti à la mi-temps contre la Genoa.

Ils n’ont pas beaucoup joué... mais ont été décisifs

Trossard (Arsenal) était sur le banc pour le derby londonien face à Chelsea. Il faut dire aussi que physiquement, il s’était blessé lors du choc contre City où il avait été invisible. Ce qui avait provoqué son forfait avec les Diables rouges. Mais il s’est montré décisif grâce à un but salvateur à la 84e, six petites minutes après son entrée. Il était à la bonne place sur la gauche après un excellent centre, pour arracher un point. Il reste donc important avec Arsenal. Que ce soit en sortie de banc ou comme titulaire.

Tielemans est monté pour les cinq dernières minutes lors de Aston Villa-West Ham. Suffisant pour trouver le temps de délivrer un assist pour un autre ancien de Pro League: Leon Bailey, qui pouvait fixer le score final à 4-1.

Ils n’ont pas joué

Enfin guéri de sa blessure qui l’a tenu éloigné des terrains depuis le début de la saison, Thomas Meunier (Dortmund) n’a pas été sélectionné pour la victoire du Borussia face à Brême mais pourrait bientôt retrouver le terrain avec l’important enchaînement de matchs prévu les prochaines semaines. Fulham joue ce lundi soir et Castagne devrait être titulaire sur la droite de la défense.

S’il a l’habitude de se contenter de miettes en championnat, Michy Batshuayi (Fenerbahçe) n’y a même pas eu droit ce week-end puisqu’il a regardé ses coéquipiers s’imposer facilement depuis le banc. Titulaire lors des deux premiers matches de poules en Conference League, Batsman peut légitimement espérer retrouver les terrains ce jeudi.

Leander Dendoncker (Aston Villa) est resté sur le banc toute la rencontre. Le milieu joue encore moins que Youri Tielemans.

Ils sont blessés

Arthur Theate était forfait avec Rennes pour le déplacement à Lorient. On ne sait pas encore quand il fera son retour. Selon Ouest-France, le défenseur s’est blessé avec la sélection.

Absent du dernier rassemblement de l’équipe nationale pour une blessure aux abdominaux, Koen Casteels (Wolfsburg) n’était pas suffisamment rétabli pour réintégrer l’équipe ce week-end.

Toujours blessés, Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid) ne rejoueront pas en 2023.