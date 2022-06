Thibaut Courtois et Jason Denayer avaient quitté le groupe après le tout premier entraînement. Samedi, après le partage 1-1 au pays de Galles, Roberto Martinez avait indiqué que Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco et Thomas Meunier pouvaient partir en vacances quelques jours plus tôt. Dimanche, la fédération a annoncé que Dedryck Boyata, Amadou Onana et Romelu Lukaku ne seraient pas non plus du voyage en Pologne.

Il reste donc 24 joueurs pour le dernier match de la saison, bien qu'Axel Witsel soit incertain. Le jeune gardien du FC Bruges Senne Lammens, 19 ans, a encore pu s'entraîner avec l'équipe A, qui a reçu la visite de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). Le défenseur anderlechtois Zino Debast, qui s'était entraîné avec les Diables vendredi, était cette fois absent.

Kevin De Bruyne a été trois fois de suite titulaire, successivement contre les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles. Yannick Carrasco a, quant à lui, joué contre les Pays-Bas, et a débuté contre la Pologne et le pays de Galles, tandis que Thomas Meunier a joué deux matches en guise de retour après une blessure.

De son côté, Boyata a disputé l'intégralité des rencontres face aux Pays-Bas et au pays de Galles. Amadou Onana a honoré sa première sélection chez les Diables en disputant la seconde mi-temps contre les 'Oranje' le 3 juin alors que Romelu Lukaku, sorti à la 26e minute de ce derby des plats plays en raison d'une blessure à la cheville, n'a plus joué depuis lors.

Avec 4 points sur 9, les Diables Rouges partagent la 2e place du groupe A4 de la Ligue des Nations avec la Pologne, derrière les Pays-Bas, en tête avec 7 unités.