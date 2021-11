Sur la pelouse du centre d’entraînement, 25 Diables Rouges étaient présents. Toby Alderweireld a, comme prévu, déclaré forfait pour les deux rencontres à venir (Estonie et pays de Galles). Dennis Praet et Thibaut Courtois n’étaient, eux, pas sur le terrain et sont restés à l’intérieur.

Avant la séance, Dante Vanzeir et Wout Faes ont été bizutés. Le début de l’entraînement s’est déroulé sous l’œil attentif de... Roger Lemerre. L’ancien sélectionneur des Bleus (80 ans), qui vit en Belgique, a chaleureusement salué Thierry Henry avant l’entraînement. Mais aussi Alexis Saelemaekers et Eden Hazard.