Ives Serneels a dévoilé sa sélection pour les deux matches amicaux d'avril contre la Norvège et l'Irlande.

Le sélectionneur a repris 28 joueuses. Pas de grandes surprises dans la liste, Anderlecht est à nouveau très bien représenté.

On note toutefois l'absence de Lola Wanjblum (Standard) blessée et les retours de Laura De Nèven qui avait dû quitter le rassemblement avant les amicaux de février contre les Pays-Bas et l'Allemagne en raison d'une blessure au pied, et de Justine Vanhaevermaet qui n'avait pas pu quitter la Norvège en février pour éviter la quarantaine obligatoire alors que son club norvégien de Lillestrøm Sportsklubb Kvinner devait jouer quelques jours plus tard en Ligue des Champions.

La Belgique jouera le 8 avril contre la Norvège et recevra le dimanche 11 au Stade Roi Baudouin l'Irlande.

La sélection

Gardiennes: Nicky Evrard (La Gantoise), Diede Lemey (Sassuolo/Ita), Lisa Lichtfus (Standard), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

Défenseuses: Julie Biesmans (PSV/P-B), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Isabelle Iliano (Club de Bruges), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Amber Tysiak (OHL), Jody Vangheluwe (Club de Bruges), Silke Vanwynsberghe (La Gantoise), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht)

Milieux de terrain: Féli Delacauw (La Gantoise), Aster Janssens (Standard), Marie Minnaert (Club de Bruges), Kassandra Missipo (RSC Anderlecht), Lenie Onzia (OHL), Justine Vanhaevermaet (LSK Kvinner/Nor)

Attaquantes : Janice Cayman (Olympique Lyon/Fra), Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Hannah Eurlings (OHL), Jarne Teulings (RSC Anderlecht), Chloé Vande Velde (La Gantoise), Davinia Vanmechelen (Standard), Ella Van Kerkhoven (La Gantoise), Tessa Wullaert (RSC Anderlecht)